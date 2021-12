Solidarietà senza confini per il Natale di Valpharma Group

Solidarietà senza confini per il Natale di Valpharma Group.

La vocazione a prendersi cura del prossimo è alla base dell’impegno quotidiano delle persone che lavorano nelle 3 aziende di Valpharma Group: Erba Vita, Valpharma San Marino e Valpharma International. I farmaci e gli integratori a base naturale prodotti dal Gruppo, infatti, garantiscono la salute e benessere di milioni di persone in 70 Paesi nel mondo. Una vocazione internazionale che questo Natale si riverbera anche nel campo sociale, attraverso una donazione a sostengo del fondo emergenze all'estero della Comunità Papa Giovanni Xxiii°. Un sodalizio solidale quello tra la Onlus e Valpharma Group che prosegue da quattro anni. Il contributo stanziato contribuirà a sostenere la presenza della Comunità in luoghi di confine, dove le emergenze sono all’ordine del giorno. Luoghi come il campo profughi dell’isola di Lesbo in Grecia o di Tel Abbas in Libano in cui vivono migliaia di famiglie, uomini, donne, orfani, perseguitati da guerre e scappati da paesi come Afghanistan, Siria, Somalia e Iraq, dove la vita umana è costantemente in pericolo. “Le richieste di aiuto sono continue e le situazioni di emergenza estreme e imprevedibili e solo le donazioni ci permettono di affrontarle e cambiare la vita delle persone – hanno dichiarato i volontari della Comunità Papa Giovanni Xxiii° - Servono risorse straordinarie continuare a dare voce a queste persone senza voce, inascoltate, per assicurare presenza costante, protezione quotidiana e per denunciare le continue violazioni dei diritti umani che uomini, donne e bambini sono costretti a subire”. “Dobbiamo essere grati a tutti coloro che si occupano del prossimo e allo stesso tempo grati delle nostre possibilità – ha dichiarato Alessia Valducci, Presidentessa di Valpharma Group – che ci permettono di esprimere vicinanza e sostegno a tutela della vita e della dignità umana”.

Cs Valpharma

I più letti della settimana: