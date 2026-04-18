Solidarietà, tutto pronto a San Marino per "Uno Smash per la Vita"

Domenica 19 aprile al Centro Wonderbay di Serravalle di San Marino il padel ed il beach volley diventano solidali per diffondere un messaggio utile alla comunità per una società migliore. Lo farà con il torneo “Uno smash per la vita”, al quale è unita la denominazione di Memorial Giada Penserini. Giada era una giovane sammarinese scomparsa nel 2022, donatrice di organi e tessuti. E’ questo il tema forte del torneo: sensibilizzare tutti quanti sull’importanza della donazione degli organi, dei tessuti e delle cellule. L’evento è organizzato da AIDO Emilia-Romagna e dal Centro Wonderbay, in collaborazione con AVSSO, Croce Verde di Novafeltria e FITP dell'Emilia-Romagna con il contributo incondizionato del Gruppo Carli. Nel pacchetto del torneo, prima edizione Wonderbay, c’è anche un aspetto ludico e conviviale: verrà organizzata una lotteria di beneficenza e un pranzo a buffet solidale. Ancor prima il campo, ovviamente: dalle 9 si giocherà a Padel, ma non mancheranno anche le sfide a beach volley e le testimonianze.

Comunicato stampa







