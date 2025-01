Sono 63 i cani in attesa di essere adottati: dal canile di Riccione l’appello per visitare la struttura e accogliere uno degli ospiti a quattro zampe

Sono 63 i cani in attesa di essere adottati: dal canile di Riccione l’appello per visitare la struttura e accogliere uno degli ospiti a quattro zampe.

L’associazione “Konrad Lorenz” si unisce alla campagna di sensibilizzazione all’adozione consapevole per evitare il fenomeno in aumento della rinuncia di proprietà Riccione, 28 gennaio 2025 ― Sono numerosi quest’inverno gli ospiti del canile intercomunale di Riccione: 63 cani di tutte le taglie, età e razze. La causa principale del loro ingresso in canile è principalmente una: la rinuncia di proprietà delle famiglie che un tempo li avevano scelti come amici e membri delle loro famiglie. Il canile intercomunale di Riccione (convenzionato con 13 Comuni nella zona sud della provincia), attraverso l’associazione “Konrad Lorenz e l’uomo incontrò il cane” che lo gestisce, lancia un appello: l’adozione. Nei mesi invernali di solito ci si aspetta la richiesta di coperte calde e asciutte per gli ospiti a quattro zampe ospiti del centro. Ma quest’anno dal canile arriva forte e chiaro l’appello a visitare il canile, conoscere gli ospiti e riflettere, in maniera consapevole, sulla possibilità di adottare uno dei 63 cani attualmente presenti. L’appello all’adozione consapevole alza il velo su un fenomeno che, dall’associazione Konrad Lorenz fanno sapere, è in costante aumento in questi ultimi anni: l’ingresso in canile per rinuncia di proprietà.

Di fatto un comportamento molto diffuso di abbandonare il proprio cane in maniera legale. “Questa è un’emergenza alla quale dobbiamo fare fronte, in primis con la diffusione della cultura delle adozioni e del rispetto dei nostri amici a quattro zampe” ha commentato Massimiliano Lemmo, presidente onorario della onlus “Konrad Lorenz e l’uomo incontrò il cane”. Secondo l’associazione il fenomeno della rinuncia di proprietà, che in maniera uniforme è diffuso in tutto il territorio provinciale, è dovuto alla consapevolezza tardiva che il proprio cane non sia più idoneo al proprio stile di vita. E allora la soluzione “lecita” è l’abbandono legalizzato al canile. Contro questo fenomeno così dilagante il canile di Riccione propone un’attività di assistenza e aiuto alle famiglie in difficoltà nella gestione del proprio cane mettendo a disposizione assistenza sanitaria, cibo proveniente dalle donazioni e competenze nell’educazione dell’animale.

Mentre continua incessante l’attività di cura e assistenza dei cani con lo scopo di renderli adottabili in tempi brevi. “È importante che si arrivi ad una adozione consapevole ― continua il presidente Lemmo ― che concepisce il cane come un compagno di vita da scegliere in base al nostro stile di vita per garantirgli il massimo del benessere e della qualità di vita che gli possiamo offrire. Conoscere il cane che si intende adottare, le sue caratteristiche, il suo vissuto sta alla base del processo di un felice inserimento nella famiglia adottiva”. Per questo motivo l’associazione Konrad Lorenz invita a visitare il canile, entrare in contatto con le attività del centro e conoscere i cani ospiti. Oggi in canile sono presenti cani di tutte le taglie e razze che possono essere ottimi compagni per qualsiasi stile di vita: dalle famiglie con bambini piccoli ai single, dalla vita in campagna alla vita in città, dalle giovani coppie alle persone anziane.

Per prenotare la visita al canile di Riccione: tel. 0541 645454.

I corsi organizzati da The Lorenz’s Pack con il canile di Riccione per prendersi cura del proprio cane e gatto Per stimolare l’adozione consapevole e fornire conoscenze di supporto, e soprattutto limitare al massimo la rinuncia al proprio cane, il canile di Riccione, tramite i professionisti di The Lorenz’s Pack, organizza ogni anno dei corsi per la gestione del proprio amico a quattro zampe. I corsi, partiti il 17 gennaio con un incontro sul cane anziano, proseguono al Centro della Pesa il giovedì alle 20. Il prossimo appuntamento è il 6 febbraio con “Primo soccorso comportamentale per il cane” con un focus sulle tecniche per riconoscere i segnali di disagio che un animale può manifestare e prevenire comportamenti che possono creare frustrazioni e difficoltà. Il 27 febbraio l’incontro è dedicato a “Alimentazione, quale scegliere”, il 27 marzo si parlerà di “Primo soccorso per il proprio cane” mentre il 10 aprile ai felini sarà destinato il corso “Primo soccorso per il gatto”. La quota di iscrizione al singolo corso è di 20 euro (pacchetto completo di cinque corsi 80 euro), info: https://canilediriccione.it/corsi/

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: