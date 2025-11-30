Sono aperte le iscrizioni alla 19° edizione di Locomix 2026, il concorso per comici emergenti

Riaprono le iscrizioni a Locomix, il concorso per comici emergenti organizzato dall’Associazione Locomotiva di San Marino con il patrocinio della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, l’Università e la Ricerca Scientifica, le Politiche Giovanili e della Segreteria di Stato per il Turismo, le Poste, la Cooperazione, l'Expò, l'Informazione e l'Attrazione Investimenti Turistici

La ricca edizione 2025 ha scovato grandi talenti: il vincitore assoluto Enrico Balboni che si è aggiudicato anche il premio del pubblico e Assane Diop, che ha ricevuto il Premio della Critica.

Dopo il successo dello scorso anno, da oggi sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la ricerca dei migliori comici della penisola.

Le selezioni si terranno sabato 21 e 28 marzo 2026 al Teatro Pazzini di Verucchio (RN) grazie alla rinnovata collaborazione con la Compagnia Fratelli di Taglia.

Come da tradizione saranno due serate, aperte al pubblico, all’insegna del divertimento puro, dove sul palco del Teatro Pazzini si alterneranno cabarettisti, imitatori, maghi, comici, sosia, fantasisti, gruppi teatrali, ecc...

La finale si terrà sabato 18 aprile 2026 al Teatro Concordia di Borgo Maggiore (Rep. San Marino) e vi accederanno sei comici: i vincitori delle due serate di selezione scelti dal pubblico e quattro indicati da una giuria. Anche per questa edizione saranno assegnati tre premi: Premio del Pubblico (250€), Premio della Critica (250€) e Vincitore assoluto (500€). Si invitano pertanto aspiranti cabarettisti, maghi, imitatori e chiunque sia desideroso di percorrere la strada della comicità a contattare l’Associazione Locomotiva scrivendo una mail a locomix@locomotiva.org o chiamando il 3458839908.



Per seguire le attività dell’associazione sui social:

https://www.facebook.com/locomotivasanmarino/

https://www.facebook.com/concorsolocomix/

https://www.instagram.com/locomotivasanmarino/

Cogliamo l’occasione per AUGURARE A TUTTI BUONE FESTE E UN 2026 RICCO DI RISATE.

Comunicato stampa

Associazione Locomotiva di San Marino

