Sono aperte le iscrizioni alla XV Edizione del Master in Medicina Geriatrica “Giancarlo Ghironzi”

Sono aperte le iscrizioni alla XV Edizione del Master in Medicina Geriatrica “Giancarlo Ghironzi”.

Il Master universitario di II livello in Medicina Geriatrica “Giancarlo Ghironzi”, ideato dall’ASGG insieme alle Università degli Studi della Repubblica di San Marino e di Ferrara e avviato nell’anno accademico 2011/2012, rappresenta uno strumento di aggiornamento e qualificazione professionale, ma anche un investimento culturale per costruire una sanità più moderna, preventiva, integrata e attenta ai bisogni della popolazione che invecchia.

L’utilità del Master nasce dal fatto che l’invecchiamento della popolazione richiede una medicina capace non soltanto di curare le malattie, ma anche di prevenire la fragilità, preservare l’autonomia e migliorare la qualità di vita. Nell’insegnamento viene rivolta particolare attenzione all’approccio multidimensionale, alla prevenzione, alla gestione della multimorbilità, all’appropriatezza farmacologica, alla medicina territoriale e alle cure palliative.

L’obiettivo del Master in Medicina Geriatrica è preparare i professionisti a interpretare la longevità non come un problema esclusivamente assistenziale, ma come una risorsa umana, sociale ed economica.

Quindi, una medicina orientata non soltanto alla malattia, ma alla persona. Un altro obiettivo importante è migliorare l’organizzazione del lavoro tra il personale sociosanitario, attraverso una maggiore integrazione tra ospedale, territorio e domicilio, e promuovere una nuova cultura della longevità.

Dedicato al Dott. Giancarlo Ghironzi, fondatore dell’ASGG, il Master è diretto dal Prof. Giovanni Zuliani, dell’Università di Ferrara, con il coordinamento didattico del Dott. Carlo Renzini, di San Marino. Il percorso gode del patrocinio di società scientifiche italiane e internazionali — SIGG, AIP, SIGOT, IAGG ed EuGMS — e si propone di contribuire alla diffusione di una cultura della longevità fondata sulla qualità delle cure, sulla dignità della persona e sulla valorizzazione dell’autonomia.

Per iscrizioni ed informazioni, rivolgersi all’alta formazione dell’Università degli Studi di San Marino. Visita il sito www.unirsm.sm o manda un email alla nostra associazione: info@asgg.sm. Il Master rilascia 60 CFU ed è rivolto a medici di medicina generale, medici specialisti, farmacisti, medici operanti nelle RSA, psicologi, nutrizionisti, fisioterapisti e professionisti delle scienze infermieristiche, in possesso di laurea magistrale.



Comunicato stampa

ASGG I Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: