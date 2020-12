Sono chiuse le iscrizioni a “scritti da ridere” - concorso per racconti umoristici brevi – 2^ edizione Scelti i tre racconti ammessi alla fase finale

Domenica 15 novembre si sono chiuse le iscrizioni alla seconda edizione di “SCRITTI DA RIDERE” il concorso letterario per racconti umoristici brevi ideato dall’Associazione Locomotiva. Si è deciso di rilanciare questa iniziativa, nata con l’obiettivo di scoprire i nuovi talenti comici della narrativa della penisola italiana, proprio durante il periodo del lockdown di inizio 2020. Seppur vero che in questo periodo drammatico c’è stato poco da ridere, ma proprio per questo si è deciso di dare l’opportunità a tutti gli scrittori di esprimere la propria ironia, la voglia di divertirsi e di fare divertire, esorcizzando la triste realtà che siamo vivendo.

Quarantanove i racconti ammessi alla selezione finale, provenienti dalla Campania, Emilia Romagna, Lazio,Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino, Umbria, Veneto e anche da San Marino. La giuria delle selezioni composta da Ettore Mularoni, Marina Tamagnini, Marco Tamagnini e Romina Marzi ha scelto i tre racconti che sono ammessi alla fase finale.

Questi saranno passati al vaglio di una giuria qualificata composta da:

Lorenza Ghinelli: scrittrice finalista del premio Strega nel 2012 e finalista quest’anno al premio Scerbanenco, nonché docente alla scuola di scrittura Holden

Teo Guadalupi: cabarettista e autore comico che ha appena concluso le registrazioni della prossima edizione di Zelig

Cesare Gallarini: cabarettista, autore e attore comico, dal lungo curriculum artistico. Citiamo alcune sue presenze allo storico programma tv Drive In oppure Zelig e tante partecipazioni a film.

Vito G. Testaj: Direttore degli Istituti Culturali di San Marino, nonché autore di libri umoristici

Tale giuria decreterà il vincitore che riceverà un premio in denaro di €300,00.

I racconti ammessi alla finale sono:

1. PICCOLI GOURMET CRESCONO scritto a Carlo Mantovani da Carpi (MO)

2. IL BOSCO ORIZZONTALE scritto da Gianmario Ligas da Torino

3. NUMERO NON REGISTRATO scritto da CRISTINA GIUNTINI da Firenze

L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo purtroppo non ci consentirà di effettuare la premiazione in presenza, per cui noi della Locomotiva ci stiamo attrezzando per fare una diretta streaming su Youtube e sui principali social media. La data e il link della premiazione in diretta streaming saranno comunicati prossimamente.

Ci siamo attrezzando affinché tutti e tre i racconti ammessi alla fase finale siano letti durante la diretta, da una special guest.

