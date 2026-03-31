Soroptimist Club e Lions Club della Repubblica di San Marino : “Viaggi da record con Osvaldo Bevilacqua”

Soroptimist Club e Lions Club della Repubblica di San Marino : “Viaggi da record con Osvaldo Bevilacqua”.

Nella serata di lunedì 30 marzo, la Terrazza Giorgia Boutique ha ospitato un evento di grande valore culturale e istituzionale: “Viaggi da record con Osvaldo Bevilacqua”, organizzato congiuntamente dal Soroptimist Club della Repubblica di San Marino, presieduto da Francesca Barbieri, e dal Lions Undistricted RSM, presieduto da Federica Bianchi. Protagonista della serata è stato Osvaldo Bevilacqua, giornalista e storico volto della televisione italiana, Guinness World Records per il programma “Sereno Variabile”, il più longevo al mondo con lo stesso conduttore e sulla stessa rete, nonché Ambasciatore nel mondo de “I Borghi più Belli d’Italia”. Attraverso il racconto di una vita dedicata al viaggio e alla scoperta, Bevilacqua ha saputo coinvolgere il numeroso pubblico in un percorso affascinante tra esperienze, incontri e territori, offrendo una riflessione profonda sul valore del viaggio come strumento di conoscenza, crescita e valorizzazione delle identità locali. Nel corso della serata sono state ricordate anche le numerose iniziative e il costante impegno di Osvaldo Bevilacqua a favore della Repubblica di San Marino, che continua a sostenere con grande spirito, determinazione e sincera partecipazione. L’evento ha visto la presenza di autorevoli rappresentanti istituzionali e del mondo associativo, tra cui il Segretario di Stato per il Territorio Matteo Ciacci, il Comandante Superiore delle Milizie Corrado Carattoni, il Presidente di San Marino RTV Pasquale Valentini, il Presidente del Panathlon Club San Marino Claudio Muccioli, la Presidente del Soroptimist Club di Rimini Maria Dora Sisti, la Presidente dell’Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino Cristina Lonfernini e la Direttrice del Museo dell’Emigrante Patrizia Di Luca. Presenti anche la moglie Sandra e i figli Giorgio e Gabriele, che hanno condiviso questo momento speciale insieme al pubblico. «Questa serata – dichiarano congiuntamente le Presidenti Francesca Barbieri e Federica Bianchi – rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra realtà diverse possa generare momenti di grande valore per la comunità. Il racconto di Osvaldo Bevilacqua ci ha accompagnato in un viaggio ricco di significato, capace di unire cultura, emozione e consapevolezza.» La cena conviviale, firmata dallo chef Luigi Sartini, ha suggellato un evento che ha trasformato il viaggio in cultura condivisa e che resteranno nel ricordo dei presenti per la qualità dei contenuti, l’eleganza dell’atmosfera ed il valore delle relazioni create.

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