Soroptimist club Rimini solidarietà per alluvione

Ad un mese dall’alluvione avvenuta nel territorio dell’Emilia Romagna, il Soroptimist club Rimini continua a portare avanti varie iniziative di solidarietà a supporto delle persone colpite. Dopo gli interventi nella prima emergenza, ora è importante continuare a sostenere la popolazione e lavorare insieme per la ricostruzione e la ripresa. In questo ambito, in sinergia con il club Soroptimist di Forlì, è stato ideato un progetto di ospitalità per un nucleo familiare residente in uno dei quartieri forlivesi più colpiti. La famiglia, grazie ad un fondo creato ad hoc e all’energia propositiva delle socie del club riminese, alla sponsorizzazione di farmacia San Michele e Parrucchiere Toni Santini e alla immediata risposta generosa del comitato turistico di Torre Pedrera di Rimini, è stata ospitata in una struttura alberghiera del posto per una settimana intera di vacanza al mare. La famiglia che avrà anche la possibilità di visitare la città insieme ad alcune socie del club, all’arrivo in struttura, è stata accolta dalla presidente Maddalena Gambarini insieme ad altre socie tra cui la socia fondatrice Maria Teresa Rizzo Semprini.

cs Soroptimist San Marino

