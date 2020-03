Soroptimist Club San Marino: contributo alla raccolta fondi della Protezione Civile

Soroptimist Club San Marino: contributo alla raccolta fondi della Protezione Civile.

Il Soroptimist Club San Marino partecipa alla raccolta fondi con un contributo versato sul conto corrente della Protezione Civile. Un piccolo gesto che, insieme ad altri, speriamo possa servire all’Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) per affrontare l’emergenza. Un gesto dettato da una vocazione solidale che mira a rafforzare il principio di solidarietà alla base del nostro sistema sanitario.

Crediamo che mai come oggi possa comprendersi che la sanità pubblica sia il bene più prezioso di una comunità, tanto più della nostra comunità che ha saputo crearla in duri momenti della sua storia. Mai come oggi ci rendiamo conto di quanto sia da conservare gelosamente, sostenere e proteggere. È un bene fatto di donne e di uomini che operano per il bene di altre donne e di altri uomini, cui dobbiamo tutti sentirci grati e vicini.

Il Soroptimist Club esprime la sua vicinanza e la sua gratitudine a tutto il personale medico e sanitario, che sta esercitando il proprio lavoro con particolare abnegazione; un grazie a tutti coloro che a vario titolo stanno operando per affrontare l’emergenza, dal personale della Protezione civile alle forze dell’ordine. GRAZIE!

A tutti i cittadini, un invito anche da parte nostra a RESTARE A CASA, solo così TUTTO ANDRA’ BENE!

Comunicato stampa

Soroptimist Single Club Repubblica di San Marino



I più letti della settimana: