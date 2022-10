Soroptimist Club San Marino esprimere solidarietà alle donne iraniane

Il club Soroptimist di San Marino non ha dimenticato le donne di Kabul e ora non rimane muto davanti alle “ribelli” iraniane, che lottano per l'emancipazione, e si unisce a tutti coloro che si mobilitano per la loro libertà. Rispettiamo profondamente la loro lotta per il diritto di scegliere il proprio destino nonostante tutta la brutalità a cui sono soggette. Il loro coraggio e la loro determinazione denunciano una situazione diventata insopportabile: crescenti minacce, violenze e gravi restrizioni al diritto alla libertà di movimento, libertà di riunione e di espressione, compresa la scelta dell’abbigliamento. Le donne, le ragazze meritano di vivere in dignità, protezione e sicurezza. Diciamo basta alle violenze fisiche, agli insulti e alle persecuzioni! Chiediamo a coloro che detengono autorità e posizioni di potere di garantirne protezione e rispetto. Ci associamo a tutta la Comunità internazionale nel pretendere con tutta la forza delle nostre voci la difesa dei diritti della donna: vita, dignità, rispetto in Afghanistan, in Iran e in ogni parte del mondo!

