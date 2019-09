Soroptimist Club San Marino: lunedì 9 settembre la presentazione del libro "Donne, lavoro, impresa a San Marino"

Sarà presentato al pubblico lunedì 9 settembre il volume Donne, lavoro, impresa a San Marino, curato da Aurora Cherubini e Laura Rossi, rispettivamente Presidente e Segretaria del Soroptimist Club San Marino per il biennio 2017-19. L’opportunità per una ricerca sull’imprenditoria femminile a San Marino è stata offerta dal tema biennale voluto dalla Presidente del Soroptimist International Europa Renata Trottmann We Stand Up For Women e dall’organizzazione delle XI Giornate europee di Incontri e Amicizia che, organizzate dal Soroptimist, si terranno a San Marino dal 13 al 15 settembre p.v. L’obiettivo della ricerca è stato quello di iniziare a indagare una realtà, tutto sommato, poco conosciuta e di fornire un quadro essenziale di un fenomeno che, soprattutto in questi ultimi anni, si sta dimostrando, non solo via importante verso l’effettiva realizzazione di pari opportunità, ma anche risorsa determinante per lo sviluppo economico e la coesione sociale dell’Unione Europea. Partendo da un punto di vista storico indispensabile per capire il cambiamento della condizione della donna nella sfera dell'attività lavorativa, si è ripercorsa l’evoluzione della condizione della donna in ambito lavorativo nell’ottica di una partecipazione all’attività produttiva non più come evento eccezionale, ma come normalità, nella constatazione che durante il secolo scorso il ruolo della donna nella società, nella famiglia e nel lavoro è cambiato notevolmente. La ricerca in oggetto è arricchita dal racconto di donne imprenditrici di talento, fra cui alcune socie Soroptimist, dotate di creatività, intraprendenza, coraggio, caparbietà: doti che hanno consentito loro di superare tutti i pregiudizi e gli ostacoli incontrati sul loro cammino. Donne il cui ruolo è sempre più centrale nell’economia di San Marino e in un processo di internazionalizzazione in continua evoluzione. La presentazione del volume si terrà alle h 17,30 presso la sala Alberoni di Palazzo Valloni, contrada Omerelli 13, San Marino. Ad illustrare il lavoro saranno Monica Bollini, presidente Osla, e Itala Cenci Malpeli, una delle 20 donne che nel 1989 diedero vita al Club di San Marino. Nell’occasione saranno messe in vendita copie del volume: il ricavato andrà a sostegno dei progetti del Club, in particolare del progetto Avrò cura di te rivolto agli anziani della casa di riposo e del territorio. E’ con grande piacere che il Soroptimist Club invita a partecipare a questo evento, che costituisce anche il preludio alle Giornate di Amicizia del fine settimana successivo. La cittadinanza è invitata