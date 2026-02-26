Soroptimist Club San Marino: “Mirare in Alto” Quando lo sport diventa visione, esempio e futuro

Soroptimist Club San Marino: “Mirare in Alto” Quando lo sport diventa visione, esempio e futuro.

In una cornice di grande eleganza e partecipazione, presso la Terrazza di Giorgia Boutique, si è svolta la serata “Mirare in Alto”, promossa e fortemente voluta dalla Presidente del Soroptimist Club della Repubblica di San Marino, Francesca Barbieri, con l’obiettivo di offrire alla comunità un momento di ispirazione autentica attraverso i valori dello sport.

Protagonisti dell’incontro i campioni olimpici sammarinesi Alessandra Perilli e Gian Marco Berti, insieme al loro allenatore Luca Di Mari.

Attraverso un dialogo intenso e coinvolgente sono state ripercorse le storiche medaglie olimpiche di Tokyo, i numerosi successi internazionali che hanno proiettato la Repubblica di San Marino nella storia dello sport mondiale e le ambizioni future, con lo sguardo già rivolto alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

La serata ha visto la presenza di autorevoli rappresentanti istituzionali:

l’Ambasciatore d’Italia presso la Repubblica di San Marino S.E. Fabrizio Colaceci;

l’Ambasciatrice della Repubblica di San Marino presso la Santa Sede S.E. Alessandra Albertini;

il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese Christian Forcellini;

il Capitano di Castello di Domagnano Roberta Cecchini;

il Presidente del Lions Club San Marino Federica Bianchi;

il Presidente del Panathlon Club San Marino Claudio Muccioli;

la Presidente della S.U.M.S. Femminile Alba Baredi;

e il già Presidente del CONS Gian Primo Giardi.

Elemento distintivo dell’evento è stata la magistrale conduzione del giornalista Massimo Boccucci, che con sensibilità, competenza e straordinaria capacità narrativa ha saputo trasformare il racconto sportivo in un’esperienza collettiva di emozione e riflessione, coinvolgendo profondamente l’intera platea. La sua presenza ha conferito vivacità, profondità e autorevolezza all’incontro.

Non si è parlato soltanto di medaglie, ma di valori. Sacrificio, disciplina, resilienza, spirito di squadra, responsabilità.

Particolarmente toccante il riferimento alla figura di Alessandra Perilli non solo come atleta olimpica, ma come donna e madre: testimonianza concreta di come eccellenza sportiva e maternità possano convivere e rafforzarsi reciprocamente, offrendo un modello potente alle nuove generazioni.

Mirare in alto – ha dichiarato la Presidente Francesca Barbieri – significa credere nella forza dell’esempio. I nostri campioni dimostrano che il talento, quando è accompagnato da dedizione e visione, può portare anche una piccola Repubblica a scrivere pagine straordinarie di storia. I valori dello sport – impegno, rispetto, determinazione e leadership – sono gli stessi che il Soroptimist promuove ogni giorno nel mondo attraverso l’empowerment femminile e il sostegno alle nuove generazioni.

La serata ha rappresentato un momento di alto profilo istituzionale e umano, capace di unire sport, comunità e responsabilità sociale in un’unica visione: costruire futuro attraverso l’esempio.

c.s. Soroptimist Club San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: