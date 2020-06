Soroptimist Club San Marino: raccolta fondi in favore della Caritas

Nel rispetto della sua tradizione di solidarietà, il Soroptimist Single Club San Marino ha voluto rispondere all’appello lanciato da Caritas San Marino, contribuendo alla raccolta fondi mirati ad aiutare e sostenere famiglie che si trovano in condizioni economiche precarie a seguito dell’emergenza determinata dalla diffusione del Covid 19. Lo stato di bisogno si sta rivelando sempre più immediato e impellente, le fragilità sono espresse sempre più da nuclei familiari composti o retti da donne, sicuramente fra le prime vittime di questa inaspettata e profonda crisi economica. A loro va il nostro pensiero e il nostro aiuto, certo non risolutivo, ma concreto, come concreta, straordinaria e meritoria è l’attività svolta sul territorio da Caritas, cui va tutto il nostro plauso.

c.s. Soroptimist Club San Marino