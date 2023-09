Soroptimist Club San Marino: "Stare bene…ad una certa età" (Terzo appuntamento)

Dopo la conversazione del 26 giugno con Simona Casadei sul tema della nutrizione e la passeggiata del 31 agosto in visita al neonato Bioparco Apistico a Montecchio con Melissa Marzi e Gessica Lanzi, il Soroptimist Club San Marino, in collaborazione con Giunta di Castello di Serravalle e Centro Sociale di Dogana, organizza il terzo appuntamento della rassegna Stare bene “ad una certa età”. Cibo per il corpo, cibo per la mente. L’appuntamento è per giovedì 21 settembre alle ore 17:00 presso la Bibliobaita del Parco Laiala, a Serravalle. Nell’occasione il dottor Roberto Ercolani, psicologo, terrà una conversazione dal titolo “L’arte di gestire lo stress: dallo stress negativo allo stress positivo”, dedicata alla conoscenza dei principi che regolamentano la presenza dello stress nella vita di ogni individuo. Durante l'incontro saranno dati spunti di riflessione su un “disturbo” che spesso ci accompagna, ma che tendiamo a ignorare o a sottovalutare, e a non “governare”; saranno inoltre offerti semplici strumenti per imparare a trasformare il distress in eustress, lo stress negativo in stress positivo. La data e il luogo scelti per la conversazione non sono casuali: il 21 settembre è infatti la giornata internazionale della Pace, da sempre ricordata e celebrata dal Soroptimist a livello internazionale. Il luogo è quello in cui il Soroptimist Single Club San Marino nel 2006 ha collocato il suo primo albero della Pace, una quercia che ora, bella e frondosa, contribuisce ad ombreggiare lo spazio occupato dalla Bibliobaita e dalle sue attività. Da quella prima piantumazione altre ne sono seguite, negli anni successivi, in ogni Castello ciascuno dei quali oggi possiede un albero della Pace Soroptimist: l’ultima in ordine di tempo è avvenuta nel 2020 quando in occasione del Centenario Soroptimist International è stato piantato un Carpino nel Giardino dei Liburni, a San Marino Città. Come sempre, anche l’evento del 21 settembre è gratuito; a seguire non mancherà la possibilità di uno stuzzichino! Per ragioni organizzative è gradita la prenotazione al numero 3357330830 (Floriana) Ancora una volta, dunque, un’occasione per stare insieme e imparare qualcosa di nuovo in allegria!

c.s. Soroptimist Club San Marino