Soroptimist: "I Mulini di Canepa: un patrimonio da tutelare e valorizzare".

Prima conviviale dell’anno sociale 2023 per il Soroptimist Single Club San Marino. Una serata all’insegna dell’amicizia, del confronto e della cultura. Ad allietare gli ospiti, oltre alla buona cucina dell’Antica Trattoria Ugolini, in via Sottomontana, l’importante contributo dell’architetto Mirco Semprini che ha parlato de I Mulini di Canepa: un patrimonio da tutelare e valorizzare. Un argomento in linea con le finalità del Soroptimist International che si adopera fin dalle sue origini per la difesa dell’ambiente e la sua sostenibilità. I mulini di Canepa costituivano, un tempo, un sistema integrato di sei mulini ad acqua che, collocati a differenti altezze lungo il fosso di Canepa, collaboravano fra loro, nel senso che erano costruiti in modo da facilitare il passaggio dell’acqua dall’uno all’altro. Di proprietà dell’Ecc.ma Camera, oggi rappresentano il più antico (ed ora unico) complesso di archeologia industriale del nostro territorio, ubicato in un’area naturalistico-paesaggistica di particolare pregio ambientale, molto frequentato dagli escursionisti. I mulini sono inseriti fra gli edifici storico-monumentali e i manufatti archeologici posti sotto tutela dalla legge 147/2005; alcuni di essi sono stati interessati in passato ad interventi di restauro e parziale ripristino, che avrebbero necessità di essere ripresi e proseguire per evitare il degrado definitivo di questa tangibile testimonianza di vita economico-produttiva e sociale del nostro passato. Il complesso è stato oggetto di studio da parte dell’architetto Semprini e dell’architetto Luca Morganti, coautori delle pubblicazioni “I mulini della Valmarecchia” (1999) e “I mulini del fosso di Canepa” (2016): per questi ultimo hanno ideato e proposto, fin dal 2003, un Piano per la realizzazione del Parco-Museo dell’Acqua, con lo scopo di recuperare per quanto possibile le strutture, utilizzare gli spazi per la documentazione delle testimonianze relative al funzionamento delle macchine e alle diverse tipologie di produzione, ripristinare e/o creare sentieri, ovvero creare le premesse per la valorizzazione dell’area e la sua fruibilità a fini turistico-culturali. Il Parco-Museo dell’Acqua è rimasto sulla carta: restano solo la speranza e l’auspicio che si possa presto, certo gradualmente, riprendere il suo discorso. L’architetto Semprini è libero professionista, esperto di progettazione architettonica, restauro, urbanistica, disegno del verde e del paesaggio; di lui si ricordano i restauri di Villa Manzoni a Dogana e del Museo filatelico e numismatico a San Marino. È stato presidente dell’Ordine degli Ingegneri e Architetti della Repubblica di San Marino ed è attualmente socio e referente regionale, per San Marino, dell’AIAMS (Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici), che collabora all’organizzazione di Macinare cultura-Festival dei Mulini storici dell’Emilia Romagna: un festival che negli ultimi due anni ha toccato anche la nostra Repubblica con eventi teatrali.

