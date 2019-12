Soroptimist: Idea regalo

Si è conclusa una settimana densa di impegni per il Soroptimist Single Club San Marino che martedì 10 dicembre, alla presenza degli ospiti del Casale La Fiorina, nell’ambito del progetto Avrò cura di te, ha effettuato la terza donazione, avvenuta negli anni, appositamente pensata per la struttura. Dopo un tavolo per giardinaggio e una poltrona di contenimento, un deambulatore dinamico, ausili scelti per contribuire a creare condizioni di assistenza sempre più vicini alle esigenze degli anziani ospiti. Finalizzata a sostenere le iniziative del progetto è la vendita della cartella di Natale presentata al pubblico il giorno successivo, mercoledì 11 presso il Grand Hotel San Marino: la cartella contiene un acquerello, dal titolo Spettatori, realizzato e donato al Club dall’artista sammarinese Walter Gasperoni. Chi sono questi Spettatori?forse quello che recita una fiaba letta dallo stesso artista: Foglie autunnali di quercie…che si animano e cominciano a bisbigliare…che stanno organizzando un viaggio che ha come scopo quello di portarsi di fronte al monte Titano…che si trasformano in piccoli aquiloni che si schierano come avviene nella prima fila di una platea di teatro aspettando che il monte si animi,…il monte, come si sa, non dà segni e non si anima ma loro sono pazienti, aspettano, aspettano... Dunque una bella favola dipinta che può costituire una bella idea regalo! La cartella di Natale Soroptimist sarà in vendita a partire da domani sabato 14 dicembre presso i negozi Fior di verbena di Cailungo e del Centro Atlante, oppure contattando i numeri 3357346928 (Laura) o 3387846459 (Monica).