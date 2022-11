Soroptimist: leggi i segni, non accettare nessuna forma di violenza, chiedi aiuto, consulta la cartolina di…“Una stanza per te”

Accogliere e mettere a loro agio soggetti vulnerabili, accompagnandoli nel percorso di uscita dalla violenza è il principio che ha portato alla realizzazione del progetto “Una stanza per Te”, nato dalla collaborazione tra il Corpo della Gendarmeria e il Soroptimist Single Club San Marino. Uno spazio confortevole e accogliente, quadri alle pareti, poltrone e sedie dove facilitare e rendere meno traumatico raccogliere le denunce e le testimonianze di violenze agite quasi sempre dal partner. La stanza è anche dotata di uno spazio giochi a disposizione dei bambini che accompagnino eventualmente la madre e che, sempre più spesso, sono al centro di episodi di violenza che li vedono direttamente o indirettamente coinvolti. Questa campagna vuole aiutare in primis le donne a leggere, per tempo, comportamenti e atteggiamenti del proprio partner, prima che sfocino in vera e propria violenza fisica; intende sensibilizzare contro la violenza di genere, affinché si diffonda una maggiore consapevolezza, perché le donne non accettino, nel silenzio, soprusi e prevaricazioni, ma trovino la forza di allontanarsi, di troncare la relazione, di denunciare alle forze dell’ordine e di rivolgersi ai servizi e ai numeri telefonici dedicati, istituiti per fornire informazioni ed accogliere le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza. Il Soroptimist Single Club San Marino infatti sostiene la campagna internazionale Orange the World promossa dall’ONU, da UNWoman e dalla Federazione Europea, di cui è membro attivo. I giorni dal 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza al 10 dicembre, giornata internazionale per i diritti umani, Soroptimist Day, sono 16 giorni di attivismo in cui si concentrano iniziative ed azioni di sensibilizzazione caratterizzate nella comunicazione dal colore simbolo di un futuro senza violenza di genere. Per questo abbiamo chiesto, sostenute dall’Authority per le Pari Opportunità, l’illuminazione delle torri di colore Arancione. Il Soroptimist inoltre fa proprio Il motto della Campagna di Comunicazione della Federazione Europea READ THE SIGNS per prevenire la violenza domestica, riconoscendo, in tempo, quei segnali (gelosia, controllo, manipolazione, collera) che possono portare la relazione a diventare “pericolosa” per la propria incolumità. La cartolina “Una stanza per te”, contenente i numeri dei centri di aiuto, da domani sarà a disposizione nei luoghi di maggiore afflusso al pubblico e, grazie alla collaborazione degli istituti bancari sammarinesi, sarà promossa attraverso gli sportelli ATM.

cs Single Club Soroptimist San Marino