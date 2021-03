Soroptimist: “Una stanza per te” inaugura l'8 marzo 2021

Lunedì 8 marzo alle ore 10 sarà inaugurata “Una stanza per te” presso l’Ufficio Violenza di genere del Corpo della Gendarmeria, via J.F. Kennedy, 11 San Marino Città.

“Una stanza per te” è un progetto del Soroptimist Club San Marino finalizzato a sostenere le vittime di violenza nel difficile e traumatico momento della denuncia. Si concretizza in uno spazio appositamente progettato per accogliere, far sentire a suo agio e ascoltata la donna che decida di denunciare atti persecutori e violenti, maltrattamenti, stalking, molto spesso agiti nell’ambito delle relazioni affettive, coinvolgendo purtroppo pesantemente anche i minori. Per questo, vicino alla stanza è allestito anche uno spazio pensato appositamente per i bimbi che eventualmente accompagnino la madre.

Il progetto rappresenta un’azione concreta nella lotta contro la violenza di genere e domestica, che è prima di tutto violazione di diritti; rappresenta inoltre un sostegno alle vittime nel momento della denuncia, passaggio necessario nel percorso verso la ricostruzione di rispetto e dignità della propria persona. Diritti umani, eliminazione di qualsiasi forma di violenza e di discriminazione, di piena emancipazione delle donne sono infatti i valori che guidano l’azione del Soroptimist.

La proposta del Club di realizzare questo spazio accogliente è stata sostenuta dall’Authority per le Pari Opportunità e accolta con favore e grande sensibilità dal Corpo della Gendarmeria, entrambi impegnati da anni assieme alla rete dei servizi sui bisogni del territorio e per il contrasto alla violenza.

Individuato il luogo per la “stanza”, solo a partire dalla seconda metà del 2020 e dopo la stipula del Protocollo d’Intesa fra Soroptimist e Gendarmeria, avvenuta il 2 dicembre 2020, è stato possibile iniziare ad operare fattivamente per la sua realizzazione.

In particolare nella prima fase progettuale è stato prezioso il contributo delle socie architetto Emanuela Valli e Vanda Venturi; il riconoscimento del progetto da parte della Segreteria al Territorio e del Congresso di Stato ha consentito di procedere con l’apporto determinante prima del Settore Progettazione dell’AASLP, che si è occupato della verifica delle condizioni di fattibilità del progetto e delle necessarie autorizzazioni; poi del Settore Edilizia della stessa Azienda, che si è assunto l’onere dei lavori edili e impiantistici.

Il ringraziamento di tutto il Soroptimist San Marino va perciò a tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato con noi, facendo sì che il progetto potesse prendere forma e consistenza. Un particolare ringraziamento va alle Ditte LineKit, soluzione uffici, e Colombini casa per la sensibilità dimostrata.

