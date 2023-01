SOS Energia: Banca di San Marino al fianco delle imprese e delle famiglie sammarinesi contro il caro energia

Un finanziamento agevolato dedicato alle imprese sammarinesi, per fare fronte all’aumento dei costi energetici. SOS ENERGIA è la risposta concreta di Banca di San Marino al caro-bollette che si sta abbattendo sul tessuto economico e sociale sammarinese. Un’azione importante per sostenere la sopravvivenza di tante aziende schiacciate da costi crescenti: si parla infatti di un aumento quasi triplicato nell’ultimo bimestre 2022, che porta il costo per le aziende sammarinesi a livelli più alti di quello dei loro competitor italiani. Per tutte le imprese sammarinesi - anche non clienti dell’istituto - Banca di San Marino ha quindi creato SOS ENERGIA, un finanziamento a tasso agevolato e tempi di risposta celeri, che finanzia l’aumento registrato in bolletta rispetto all'anno precedente. Con SOS ENERGIA l’impresa potrà riportare l’oscillazione dei costi energetici ad una cifra costante - la rata del finanziamento stesso - e potrà così continuare a gestire e programmare l’attività senza che i rincari possano influenzarne:

· capacità produttiva

· mantenimento della forza lavoro

· creazione di valore

Per quanto riguarda i privati, giovani e famiglie, Banca di San Marino è pronta a fornire soluzioni personalizzate, valutate con il Cliente in base alle esigenze emerse. Il personale delle Filiali BSM è a disposizione per fornire informazioni ed offrire consulenza in merito a SOS ENERGIA e ad altre soluzioni ideate dall’istituto per affrontare il tema del risparmio energetico in casa e in azienda.

Cs - BSM

