SOS Ucraina: il Comune di Pesaro attiva una linea diretta per coordinare gli aiuti

«Pesaro è pronta a scendere in campo, a sostegno della popolazione ucraina» così Enzo Belloni e Luca Pandolfi, assessori all’Operatività e Solidarietà, annunciano “SOS Ucraina” linea diretta attivata in collaborazione con il comitato di Pesaro della Protezione civile e attiva dalle ore 9 di mercoledì 2 marzo.

Un numero di telefono, lo 0721.387616, che risponderà dalle 9 alle 11 e dalle 17 alle 19, e una mail protezione.2@comune.pesaro.pu.it, a cui i cittadini potranno rivolgersi da mercoledì. L’obiettivo è «coordinare gli aiuti, le donazioni e le offerte di alloggio che stanno giungendo da tutta la città sin dal primo giorno di guerra - aggiungono Belloni e Pandolfi - e che si sono intensificate da venerdì, dopo l’iniziativa “Per la pace, per l’Ucraina” a cui hanno partecipato centinaia di pesaresi, scesi in piazza insieme alla popolazione ucraina, parte integrante della nostra comunità».

Perché, come aveva ricordato il sindaco Matteo Ricci durante la fiaccolata promossa da Ali - Autonomie Locali Italiane, «Questo è il momento dell’unità, della condanna unanime a un atto di guerra, della richiesta di pace e interruzione immediata dei bombardamenti». Il Paese e la città, «metteranno in campo tutti gli aiuti necessari. Pesaro non dimentica il sostegno dei medici ucraini giunto per primo durante l’emergenza Covid-19. Occorrerà accogliere profughi, costruire catene di solidarietà. Noi ci saremo», aveva concluso il sindaco.

Comunicato stampa