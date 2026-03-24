Sospensione adesione tariffe fisse per i servizi energia elettrica e gas naturale

L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici comunica che le tariffe fisse opzionali per la fornitura di energia elettrica e gas con finestra di adesione dal 16 al 30 marzo 2026, non sono al momento disponibili per la sottoscrizione. La sospensione è conseguenza dell’attuale congiuntura politico-economica e dell’elevata volatilità dei mercati energetici, in conformità a quanto deliberato dall’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia della Repubblica di San Marino. A.A.S.S. provvederà a rendere disponibili, non appena le condizioni di mercato lo consentiranno, le nuove offerte di tariffa fissa con competenza dal 1° maggio 2026 al 30 aprile 2027. Gli utenti saranno informati, con le consuete modalità dell’apertura della finestra di sottoscrizione e dei termini per l’adesione. Si ricorda che, in assenza di adesione a una tariffa fissa, agli utenti continua ad applicarsi la tariffa indicizzata, che varia in funzione dell’andamento dei prezzi di energia elettrica e gas naturale sui mercati energetici. La scelta non è obbligatoria: l’utente che non sottoscriva alcuna offerta mantiene automaticamente la tariffa indicizzata vigente. Per aggiornamenti e ulteriori informazioni è possibile consultare la sezione «Tariffe» del sito www.aass.sm.

C.s. - La Direzione A.A.S.S.







