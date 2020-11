Sospensione Concerti Rassegna Musicale d'Autunno 2020

Carissimi Amici,

La Rassegna Musicale d'Autunno si è caratterizzata negli anni come l'unica realtà sammarinese, in ambito musica classica, per aver ospitato sempre artisti di fama provenienti da diverse parti d'Italia e del mondo, con un orizzonte largo e un respiro non solo locale. L'attuale grave situazione pandemica, le numerose quarantene, la difficoltà negli spostamenti, il crescente numero dei contagi, la diffusione del Covid e il rischio di partecipare ad eventi pubblici, ha indotto l'Associazione Musicale Camerata del Titano a sospendere momentaneamente, per ragioni oggettive, la programmazione della XXII edizione che si stava svolgendo con grande successo. Nostro impegno sarà quello di riprendere appena possibile i concerti e terminare la programmazione così come annunciata. In questo 2020 così difficile, la nostra Associazione ha svolto con regolarità tutte le iniziative programmate, dai concerti estivi, all'Alba sul Monte in Concerto, alla collaborazione ai Corsi internazionali,.. Questa decisione che è stata resa ufficiale attraverso i mezzi di stampa, era stata preannunciata in occasione dello straordinario Concerto del M° Marcello Mazzoni dedicato al progetto Beethoven250. Concertista di fama internazionale, Mazzoni ha condotto il pubblico con parole e note in un viaggio nel romanticismo tedesco, con l’esecuzione della celebre Sonata Al chiaro di luna di Ludwig van Beethoven, dei Drei Klavierstücke D. 946 di Franz Schubert e della fiabesca Sonata op. 2 n. 2 di Johannes Brahms. Giunta alla XXII edizione la Rassegna Musicale d’Autunno è organizzata dall’Associazione Camerata del Titano e promossa dalla Cassa di Risparmio di San Marino e dalla Società Unione Mutuo Soccorso, con il Patrocinio della Segreteria di Stato alla Istruzione e Cultura. Arrivederci a presto per riprendere con la buona musica.





Comunicato stampa

Associazione Musicale Camerata del Titano