Sospensione dei servizi AASS per Assemblea Sindacale

Le Organizzazioni Sindacali hanno indetto per il giorno 18 settembre p.v. dalle ore 9:00 alle ore 12:30 una assemblea per tutti i lavoratori dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici. L’apertura degli sportelli aperti al pubblico potrà subire pertanto limitazioni e/o chiusure. Dalle ore 9:00 alle ore 12:30 non saranno inoltre garantiti i servizi di trasporto pubblico con autobus ad eccezione delle corse della linea 7 delle ore 09:00, 11:25 e 12:05. Il Servizio funivia non sarà garantito dalle ore 9:00 alle ore 12.30. Saranno svolti regolarmente i servizi di raccolta rifiuti e garantiti i servizi di emergenza.

