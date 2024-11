Sostegno agli studenti impegnati nello sport I Segretari di Stato all’Istruzione e allo Sport domani impegnati in una serie di importanti incontri istituzionali

Giornata fitta di appuntamenti domani, a Roma, per i Segretari di Stato all’Istruzione, Teodoro Lonfernini e allo Sport, Rossano Fabbri. I due Segretari di Stato incontreranno gli omologhi italiani Giuseppe Valditara e Andrea Abodi, per un dialogo che affronterà i temi della cooperazione in ambito sportivo, formativo/educativo e politiche giovanili. Nell’occasione verrà sottoscritto, dai responsabili politici dei due Paesi, uno specifico protocollo d’intesa. L’obiettivo è il reciproco riconoscimento delle rispettive procedure a sostegno degli atleti di interesse nazionale che sono impegnati nel loro percorso di istruzione. In mattinata inoltre il Segretario Lonfernini, interverrà anche al 14º Congresso internazionale organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio, per un confronto sul tema dell’abolizione della pena di morte.

cs Segreteria alla Pubblica istruzione

