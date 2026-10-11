Sostegno al referendum day

Da qualche tempo I CAPIFAMIGLIA, PRO SAN MARINO E PARTITO SOCIALISTA, si stanno confrontando sulla legislazione prodotta e sulle direttrici di politica estera ed interna, adottate in questi ultimi anni e sugli effetti che già producono e produrranno, nei confronti di ogni cittadino sammarinese. I Tre Gruppi, come è noto, hanno trovato un punto d’incontro sulla necessità di tutelare, democraticamente, l’identità, la sovranità e la neutralità della Repubblica di San Marino, messe ormai a serio rischio dalla superficialità di coloro i quali dovrebbero agire avendo a cuore l’interesse del Paese e dei suoi cittadini. Nel corso degli incontri svolti, tra le altre cose, è emersa la necessità di valorizzare la democrazia diretta che a San Marino si dovrebbe manifestare attraverso gli strumenti previsti dal nostro ordinamento, Istituto del Referendum in testa, fondamentale per favorire la partecipazione democratica e popolare che, purtroppo, negli ultimi tempi è stato praticamente reso più difficile da esercitare attraverso interpretazioni e applicazioni delle norme che, a nostro avviso, ne hanno limitato la piena efficacia democratica. A tale proposito, Pro San Marino e Partito Socialista sostengono l’iniziativa dei Capifamiglia, denominata “REFERENDUM DAY”, ed invitano i cittadini a presenziare, VENERDI’ 23 OTTOBRE prossimo, all’appuntamento che si svolgerà a DOMAGNANO presso la Sala Montelupo. Essere informati è un vostro diritto! Fare sentire la propria voce a chi vuole tacitarvi è un vostro diritto!

C.s. - PRO SAN MARINO. PARTITO SOCIALISTA







