Sostegno all'iniziativa dell’USL contro la violenza di genere nei luoghi di lavoro.

Unione Donne Sammarinesi esprime il proprio plauso all’iniziativa promossa dall’USL per il monitoraggio e il contrasto della violenza, delle molestie e delle discriminazioni nei luoghi di lavoro. L’istituzione di un Osservatorio dedicato, ispirato ai principi della Convenzione 190 dell’OIL e parte integrante del Piano Nazionale Pluriennale, rappresenta un passo concreto e necessario verso un mondo del lavoro più sicuro, equo e rispettoso. L’impegno profuso da giovani e preparati funzionari e funzionarie come Samantha Santagada e Mattia Bastianelli Gambini ci fa particolarmente piacere e testimonia la volontà di costruire strumenti efficaci per supportare le vittime e raccogliere dati fondamentali per comprendere e prevenire le dinamiche di violenza e molestie. Unione Donne Sammarinesi auspica che questo progetto possa contribuire ad aumentare la consapevolezza e la sensibilità collettiva su un fenomeno troppo spesso sommerso. La lotta contro la violenza e le molestie nei luoghi di lavoro non è solo una questione di tutela individuale, ma un principio cardine per la costruzione di una società paritaria, inclusiva e rispettosa delle diversità. UDS sottolinea inoltre la necessità sempre più evidente di lavorare in sinergia con tutte le realtà impegnate nella tutela dei diritti e nella promozione dell’uguaglianza, dalle istituzioni alle forze dell’ordine, dalle associazioni datoriali ai servizi sociali. Solo attraverso un impegno collettivo sarà possibile scardinare quei meccanismi culturali e strutturali che purtroppo ancora oggi alimentano le discriminazioni e le violenze di genere in ogni luogo, dal lavoro alla politica, e spesso anche dentro le mura domestiche. Ribadiamo il nostro sostegno a tutte le iniziative che mirano a garantire dignità, rispetto e pari opportunità per tutte e tutti, affinché il NO alla violenza non resti uno slogan, ma si traduca in azioni concrete e cambiamenti reali.

