Sostegno dai produttori agricoli sammarinesi alla popolazione e ai colleghi agricoltori colpiti dall’alluvione

L’Associazione Sammarinese Produttori Agricoli (ASPA) è sinceramente vicina alla popolazione e ai colleghi delle regioni così duramente colpite dall’anomala ondata di maltempo di questi giorni. Innanzitutto la perdita di vite umane, per le quali esprimiamo profondo cordoglio, ma anche le numerose migliaia di persone che sono state costrette ad abbandonare le loro case, la distruzione delle attività produttive e gli ingenti danni subiti dalle attività agricole e dalle infrastrutture, rappresentano una terribile esperienza che lascerà un segno indelebile. Si continua a fare i conti con gli effetti legati ai cambiamenti climatici e con una gestione del territorio che non consente una regimazione delle piogge in eccesso nei momenti di maggiori precipitazioni come quello attuale, i forti temporali aggravano la situazione anche con frane e smottamenti poiché i terreni secchi e poveri di sostanza organica non riescono ad assorbire l’acqua che cade impetuosamente e tende ad allontanarsi per scorrimento. Gli eventi meteorologici eccezionali e di elevata intensità sono ormai diventati la norma: nubifragi, sfasamenti stagionali, precipitazioni violente, siccità, che mettono sempre più a rischio la produzione agricola e la salvaguardia dell’ambiente. La situazione richiede interventi indifferibili diretti ad assicurare una migliore cura del territorio mettendo in campo azioni strutturate per la pulizia degli alvei dei fiumi, dei fossi, la gestione degli argini, la raccolta dell’acqua piovana attraverso la realizzazione di invasi che garantiscano acqua anche per la produzione agricola. Siamo certi che verranno messe in campo tutte le azioni utili alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole e non che hanno subito danni dal maltempo e che gli agricoltori ancora una volta dimostreranno la loro tenacia, il coraggio e la professionalità per assicurare la produzione di cibo a vantaggio dell’intera comunità. Siamo con voi, condividiamo le vostre ansie e preoccupazioni, ma ancora una volta ce la faremo.

cs Associazione Sammarinese Produttori Agricoli (ASPA)