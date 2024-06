Sostenere Tuttavia...che Spettacolo! con ogni forma d'aiuto, farà la differenza anche per questa 4° edizione

“Tuttavia...che Spettacolo!" è un Evento dedicato alla memoria di Maurizio Taddei. Questa manifestazione, aperta a tutti, rappresenta un momento di inclusione e solidarietà, mirato a sensibilizzare l'opinione pubblica su tematiche legate alla disabilità e non solo. Si terrà dal 12 al 15 settembre e prevede un consistente programma di attività, momenti di approfondimento, spettacoli e dimostrazioni sportive. Siamo onorati di poter contare sull’Alto Patrocinio degli Eccellentissimi Capitani Reggenti, oltre ai Patrocini delle Segreterie di Stato per il Lavoro e lo Sport, la Sanità e Sicurezza Sociale, il Turismo, l'Istruzione e la Cultura, della Giunta di Castello di Serravalle, della Commissione Nazionale Sammarinese per l'UNESCO, della Commissione Pari Opportunità, e della Commissione sammarinese per l'attuazione della Convenzione ONU sui Diritti delle persone con disabilità CSD ONU. Nonostante il forte entusiasmo e l’ampia partecipazione già confermata, per garantire il successo dell’evento abbiamo bisogno del supporto di tutti coloro che, nel condividere le nostre finalità, sono disposti ad offrire un contributo economico o il proprio tempo come volontari. Come aiutarci: Sostegno Economico: Ogni contributo finanziario sarà fondamentale per coprire i costi organizzativi e permetterci di offrire tutte le attività gratuitamente alle persone con disabilità. Le donazioni possono essere effettuate tramite bonifico bancario intestato ad Attiva-Mente, IBAN: SM88E0854009800000060146608 (causale: donazione per Tuttavia...che Spettacolo!)

Volontariato: Cerchiamo persone volenterose durante le giornate dell’evento. Le mansioni includeranno supporto logistico, accoglienza dei partecipanti, gestione degli stand e aiuto nelle varie attività. Se desiderate offrirvi come volontari, vi preghiamo di contattarci via email all’indirizzo mototerapiarsm@gmail.com. Beneficiari delle donazioni: Saranno sei i destinatari dell’intero ricavato dell’evento, scelti tra enti sociali che promuovono l’inclusione, l’educazione e il benessere delle persone più vulnerabili: San Marino for the Children, Authority Pari Opportunità di San Marino, ASD Riviera Basket Rimini, Educaid, Laboratorio Ceramica Barbò e Sorridolibero. La vostra generosità ci permetterà di creare un evento indimenticabile, dove ogni persona, indipendentemente dalle proprie capacità, possa sentirsi inclusa e valorizzata.

cs Mototerapia





