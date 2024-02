Sostenibilità e tutela ambientale al centro del Convegno organizzato dalla Segreteria di Stato per il Territorio

La Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente, l’Agricoltura, la Protezione Civile e i rapporti con l’AASLP ha organizzato un seminario dal titolo “La sostenibilità e la tutela ambientale nei micro stati europei: ambiente & energia”. L’evento si terrà il prossimo 16 febbraio presso la Sala Titano del Centro Congressi Kursaal a partire dalle 14.30 quando porterà i suoi saluti il Segretario di Stato Stefano Canti. Durante il seminario verrà affrontato il tema dello sviluppo sostenibile sotto vari punti di vista. Politici, accademici e professionisti parleranno di sostenibilità ambientale, gestione sostenibile del territorio, tutela dell’ambiente e transizione energetica, paesaggio, difesa del suolo, uso responsabile delle risorse naturali, agricoltura, prevenzione nell’era del cambiamento climatico, mitigazione dei rischi naturali, cultura dell’acqua, transizione energetica, decarbonizzazione, rifiuti, economia circolare. Tutti dobbiamo collaborare e lavorare insieme perché lo sviluppo sostenibile è la sfida più grande per il sistema Paese. Solo attraverso sforzi congiunti possiamo trovare le soluzioni necessarie e promuovere quelle che funzionano bene per raggiungere obiettivi che richiedono impegno e determinazione. Agli ingegneri, architetti, geologi e geometri partecipanti (che presenzieranno al 100% del Convegno) saranno riconosciuti 3 CFP. Per partecipare è necessario registrarsi su Eventbrite seguendo il link: https://www.eventbrite.com/e/biglietti- la-sostenibilita-e-la-tutela-ambientale-nei-micro-stati-europei-812261304427 Per chi volesse è possibile seguire il seminario in streaming sulla pagina Facebook della Segreteria di Stato per il Territorio.

cs SdS Territorio