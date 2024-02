Sotto il sole di Riccione sboccia una primavera pop

Sboccia la primavera “Sotto il sole di Riccione” che per l’occasione si veste a festa con gli allestimenti in versione “pop” e propone un ricco palinsesto di iniziative che porteranno in città alcuni tra i principali nomi della scena musicale e culturale italiana e internazionale insieme ai protagonisti dei grandi eventi sportivi. La primavera di Riccione si apre all’insegna della grande musica con il concerto di Stefano Bollani il 30 marzo al Palazzo dei Congressi e prosegue con gli appuntamenti della Festa della Libertà con Roberto Vecchioni, il 24 aprile al Palazzo dei Congressi, e i Modena City Ramblers, in concerto il 1° maggio in piazzale Ceccarini. Riccione Teatro porta in scena alla Sala Granturismo Ambra Angiolini (7 marzo), Caterina Guzzanti (14 marzo) e Federico Buffa (21 marzo). In occasione della ricorrenza del 25 aprile Riccione ospita un grande nome del giornalismo, Ezio Mauro, che nella Sala Granturismo porta la conferenza scenica tratta dal libro “La caduta. Cronache della fine del fascismo”. Il 3 giugno, al Palazzo dei Congressi, Luca Argentero incontra il pubblico in occasione del Festival del Fundraising. Riccione non è solo turismo e cultura ma anche grandi eventi sportivi con due fra i più attesi appuntamenti ciclistici del panorama mondiale: la Settimana Internazionale Coppi e Bartali, che fa doppia tappa in città il 20 e 21 marzo, la Gran Fondo Riccione con Gianni Bugno e Dmitrij Konyšev e Fabiana Luperini e il Giro d’Italia sabato 17 maggio con la partenza della Riccione-Cento.

cs comune di Riccione