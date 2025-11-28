Sotto la luce della Grande Stella il 29 novembre si accende Il Natale delle Meraviglie 2025-2026

Il Centro Storico di San Marino si prepara ad accogliere, da domani sabato 29 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, una nuova edizione del Natale delle Meraviglie, il grande evento invernale che quest’anno si presenterà con il tema “Una Storia Senza Tempo”. Le vie e le piazze del Centro Storico, Patrimonio UNESCO, si vestiranno di sfavillanti luminarie, ambientazioni musicali festive e scenografie luminose, per offrire un percorso di attrazioni unico e coinvolgente. L’edizione di quest’anno sarà caratterizzata da una spettacolare installazione scenografica: la Grande Stella, allestimento luminoso di grande impatto che renderà Piazza della Libertà ancora più iconica, promette di diventare il simbolo dell’evento e il più fotografato del Natale sammarinese. La giornata inaugurale del Natale delle Meraviglie 2025-2026, sarà animata da un ricco programma di spettacoli musicali e performance itineranti che accompagneranno il pubblico fino al momento dell’accensione della Grande Stella in Piazza della Libertà. Dalle ore 16,00 la celebre Mabò Band, gruppo musicale noto per l’energia travolgente e le esibizioni altamente coinvolgenti, aprirà ufficialmente il pomeriggio. Con un repertorio dinamico e la capacità di interagire con il pubblico in modo spontaneo e divertente, la band porterà ritmo e vitalità nelle vie del Centro Storico con partenza da Via Donna Felicissima passando da Piazza Titano, Via Eugippo fino ad arrivare in Piazza della Libertà. A seguire la maestosità del gospel darà voce all’atmosfera natalizia con i Voices of Joy, coro capace di fondere tradizione, modernità ed emozione pura. Attraverso armonie intense e un repertorio che unisce classici natalizi e brani gospel contemporanei, il gruppo offrirà momenti musicali di grande suggestione in Piazza della Libertà, accompagnando il pubblico verso il momento più atteso della serata. Alle 17.00, in Piazza della Libertà avrà luogo la cerimonia di inaugurazione, alla presenza delle Istituzioni, un momento simbolico che darà l’avvio ufficiale all’edizione 2025-2026. Gli highlights dell’edizione 2025-2026 A Campo Bruno Reffi prenderà vita il suggestivo Villaggio Senza Tempo: all’interno di una struttura riscaldata, i bambini potranno partecipare a un ricco programma di laboratori creativi dedicati alla realizzazione di decorazioni natalizie, ascoltare letture animate e vivere momenti di autentica magia. Fino al 25 dicembre, inoltre, sarà possibile incontrare Babbo Natale, che accoglierà i più piccoli per foto, racconti e momenti indimenticabili. Per evocare il fascino di un’epoca senza tempo, i bambini potranno divertirsi sull’antica Mini Giostra con cavallini in legno, una delle attrazioni più iconiche del Villaggio. L’atmosfera sarà allietata dal Grande Albero di Natale, illuminato dalle tradizionali luci natalizie e circondato dal Trenino su Rotaia, pronto a far vivere un piccolo viaggio da sogno. A completare il Villaggio, la Stella Luminosa alta 6 metri, una splendida installazione scintillante che accompagnerà i visitatori in un percorso immersivo di luce e meraviglia. Il percorso luminoso del “Natale delle Meraviglie” prosegue fino a Piazzale Domus Plebis, dove i visitatori saranno accolti da un’installazione luminosa anche qui a forma di stella. Accanto ad essa, ogni giorno a partire dalle ore 17.00, la facciata della Basilica del Santo si animerà con proiezioni artistiche suggestive, capaci di trasformare l’intera area in uno scenario emozionante e dal forte impatto visivo. Tornano le atmosfere calde e accoglienti dei caratteristici Mercatini Natalizi lungo Via Eugippo e Via Donna Felicissima. Un percorso di sapori, profumi e colori dove i visitatori potranno trovare idee regalo, prodotti di artigianato, specialità gastronomiche, dolciumi e proposte food tipiche del periodo natalizio. Un appuntamento imperdibile per chi desidera vivere la tradizione, riscoprire il gusto dell’artigianalità e lasciarsi conquistare dallo spirito autentico del Natale Il Natale delle Meraviglie – Una Storia Senza Tempo aprirà ufficialmente sabato 29 novembre alle ore 10.30. La Repubblica di San Marino invita residenti e visitatori a vivere l’atmosfera unica delle festività nel suo Centro Storico. L’organizzazione dell’edizione 2025/2026 de Il Natale delle Meraviglie è stata affidata dalla Segreteria di Stato per il Turismo e dall’Ufficio del Turismo a NexTime Eventi di Alberto Di Rosa sotto la direzione artistica di Simone Ranieri. Main sponsor dell’evento: #BRAND Gioielli, San Marino Outlet, Giochi del Titano. Sponsor: Errepiù - Omoda e Jaecoo (Concessionaria Rimini e provincia), Grafik Art, Titancoop. Partner tecnico: Cassa di Risparmio. Media Partner: San Marino RTV. Partner per la pianificazione media: MOAB. Le immagini saranno realizzate da Evolvency.

C.s. - Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino

