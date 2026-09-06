Sotto lo stesso sole: appello per aiutare 250 bambini con albinismo ad andare a scuola

Sotto lo stesso sole: appello per aiutare 250 bambini con albinismo ad andare a scuola.

In questo periodo dell’anno, per tanti bambini e ragazzi, si avvicina il momento di tornare sui banchi, ritrovare i compagni, aprire nuovi quaderni e iniziare un nuovo percorso scolastico. Un passaggio che dovrebbe appartenere a tutti, ma che per molti bambini nel mondo non è affatto scontato. Nella Repubblica del Congo, per molti bambini e ragazzi con albinismo, anche avere a disposizione uno zaino, quaderni e il materiale necessario per frequentare la scuola può rappresentare un ostacolo. La solidarietà può allora diventare qualcosa di molto concreto: una crema che protegge la pelle, un quaderno, uno zaino, il materiale necessario per entrare ogni mattina in una classe insieme agli altri. Con questo spirito Attiva-Mente rilancia la raccolta fondi “Sotto lo stesso Sole”, avviata in occasione della Giornata Internazionale dell’Albinismo per sostenere le persone con albinismo nella Repubblica del Congo. La campagna è nata dalla collaborazione con l’Association Jhony Chancel pour les Albinos (AJCA) di Brazzaville, impegnata nella tutela della salute, dei diritti e dell’inclusione delle persone con albinismo e, in particolare, nella produzione e distribuzione gratuita di protezioni solari per prevenire le gravi conseguenze dell’esposizione ai raggi solari. In questi giorni AJCA ci ha sottoposto un nuovo bisogno, altrettanto concreto e urgente: sostenere la scolarizzazione di 250 bambini e ragazzi con albinismo per l’anno scolastico 2026-2027, attraverso l’acquisto e la distribuzione di kit scolastici. Molti di questi bambini vivono infatti in condizioni di precarietà e devono affrontare, oltre alle difficoltà economiche delle proprie famiglie, discriminazione, stigma ed esclusione sociale. Tutto questo può tradursi anche nell’impossibilità di frequentare regolarmente la scuola. Il progetto riguarda 112 bambini dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola primaria e 138 ragazzi del collège, ai quali AJCA intende garantire il materiale necessario per affrontare il nuovo anno scolastico. Per questo Attiva-Mente ha scelto di collegare questa nuova fase di “Sotto lo stesso Sole” a uno specifico obiettivo legato al diritto all’istruzione, invitando cittadini, imprese, associazioni e realtà del territorio a compiere un ulteriore gesto di solidarietà. Non sappiamo quanti dei 250 bambini riusciremo concretamente ad aiutare. Sappiamo però che ogni contributo potrà significare un bambino o una bambina in più con il materiale necessario per frequentare la scuola. È anche questo il significato che abbiamo voluto dare fin dall’inizio a “Sotto lo stesso Sole”: ricordare che i diritti non cambiano con la latitudine. Il diritto alla salute, all’istruzione, alla dignità e alla partecipazione appartiene a ogni persona, ovunque sia nata. Proteggere una persona con albinismo dal sole significa tutelarne la salute. Aiutare un bambino con albinismo ad andare a scuola significa contribuire a costruirne il futuro. Entro la fine del mese di settembre contiamo inoltre di presentare alla stampa il progetto “Sotto lo stesso Sole”, raccontando più approfonditamente la collaborazione avviata con AJCA, le attività realizzate e gli obiettivi che intendiamo sostenere insieme. Sarà anche l’occasione per fare il punto sulla raccolta fondi e sul contributo che, grazie alla solidarietà ricevuta, potremo concretamente destinare alle persone con albinismo in Congo.

Per conoscere il progetto e seguirne gli aggiornamenti è possibile visitare la pagina dedicata www.attiva-mente.info/sotto-lo-stesso-sole. Chi desidera partecipare alla raccolta può effettuare una donazione a: Intestatario: Attiva-Mente – Associazione per la Vita Indipendente IBAN: SM10A0303409801000010126034 Causale: Donazione Progetto Sotto lo stesso Sole – Albinismo Anche un piccolo contributo, sommato agli altri, può fare la differenza. Perché sotto lo stesso sole nessuno debba restare all’ombra.

C.s. - Attiva-Mente

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