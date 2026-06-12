“Sotto lo stesso sole”: Attiva-Mente lancia una raccolta fondi per le persone con albinismo nella Repubblica del Congo

In occasione della Giornata Internazionale dell’Albinismo, che ricorre il 13 giugno, Attiva-Mente promuove il progetto di solidarietà internazionale denominato “Sotto lo stesso sole”, finalizzato a sostenere la produzione e la distribuzione gratuita di creme solari per persone con albinismo nella Repubblica del Congo. L’albinismo è una condizione ereditaria, non contagiosa, caratterizzata dall’assenza o dalla riduzione della melanina, il pigmento che contribuisce al colore della pelle, dei capelli e degli occhi. Questa condizione comporta ipovisione, forte sensibilità alla luce e una particolare vulnerabilità ai raggi solari, con un rischio elevato di ustioni e tumori della pelle. Ma in molti contesti del mondo l’albinismo non rappresenta soltanto una questione sanitaria. Alla fragilità fisica si aggiungono spesso stigma, isolamento, discriminazione, bullismo, esclusione dalla scuola e dal lavoro. In alcune aree, false credenze e superstizioni arrivano persino ad alimentare violenze gravissime contro le persone con albinismo, fino a trasformare il loro corpo in oggetto di sfruttamento criminale. Il progetto nasce per dare una risposta concreta a un bisogno essenziale: proteggere la pelle significa proteggere la vita, la salute, la dignità e il futuro delle persone. L’iniziativa sostiene l’Unità AJCA di Brazzaville, promossa dall’Associazione Jhony Chancel pour les Albinos, impegnata da anni nella tutela delle persone con albinismo nella Repubblica del Congo. Il progetto si sviluppa in collaborazione con partner locali e istituzionali, tra cui il Consolato Onorario della Repubblica di San Marino nella Repubblica del Congo, il Ministero degli Affari Sociali, della Solidarietà e dell’Azione Umanitaria della Repubblica del Congo e la Fondation Pierre Fabre, con supporto tecnico-scientifico.

Con questa iniziativa, Attiva-Mente intende farsi ponte tra il territorio sammarinese e una realtà lontana, ma attraversata da temi universali: salute, dignità, diritti, inclusione e pari opportunità.

Qui il link al Progetto https://www.attiva-mente.info/sotto-lo-stesso-sole





Come contribuire È possibile sostenere il progetto tramite bonifico bancario:

Intestatario: Attiva-Mente - Associazione per la Vita Indipendente

IBAN: SM10A0303409801000010126034

Causale: Donazione Progetto Sotto lo stesso sole - Albinismo





Attiva-Mente invita cittadini, istituzioni, associazioni e realtà del territorio a partecipare alla raccolta fondi, contribuendo a una risposta semplice ma vitale: garantire protezione solare gratuita a chi ne ha bisogno, perché nessuno resti all’ombra.

C.s. Attiva-Mente - Associazione per la Vita Indipendente









