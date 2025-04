Sottoscritte le lettere d’intenti tra il Comune di Santarcangelo e la Segreteria di Stato al Territorio, Ambiente e Agricoltura della Repubblica San Marino per lo la promozione dei rispettivi territori Tra gli obiettivi anche la collaborazione per la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche

Lo scambio delle lettere d'intenti, siglate dal sindaco Filippo Sacchetti e dal Segretario di Stato a Territorio, ambiente e agricoltura Matteo Ciacci, dà il via a un lavoro congiunto che avrà l'obiettivo di mettere a sistema e valorizzare le tipicità e le eccellenze enogastronomiche, mediante lo scambio di buone pratiche, la condivisione di percorsi comuni e il potenziamento del legame tra i due territori. Le azioni ei progetti che saranno via messi a punto in maniera congiunta riguarderanno, in particolare, la tutela ambientale, l'agricoltura e la promozione dei prodotti locali.

