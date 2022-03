Sottoscritto a Dubai l’Accordo tra Agenzia Sviluppo Economico – Camera di Commercio e Camera di Commercio di Dubai

Tra gli appuntamenti in agenda della missione di ASE-CC, al seguito del Segretario di Stato per l’Industria e l’Artigianato, Fabio Righi, particolarmente significativo quello con la Camera di Commercio di Dubai, nel corso del quale si è proceduto alla firma di un accordo di collaborazione. Il Memorandum, che nasce dalla volontà di promuovere le relazioni commerciali, economiche e di investimento tra le rispettive comunità commerciali e professionali, costituisce un primo step per creare nuove opportunità per entrambe le parti. Si tratta di un importante quadro di riferimento, sottolinea il Segretario di Stato Fabio Righi, che agevolerà le nostre imprese ad accedere o a potenziare la loro presenza nel mercato emiratino, un mercato fondamentale, che oggi rappresenta una grande fetta del business mondiale. Un passo in avanti ulteriore nel lavoro già avviato di costruzione di percorsi strutturati e sicuri, affinché il tessuto economico sammarinese possa avere nuove ed importanti opportunità di crescita. Nel ricordare la valenza dell’Accordo contro le Doppie Imposizioni tra i due Paesi entrato in vigore nel 2020, il Direttore Generale dell’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio, Dr. Denis Cecchetti, ha rimarcato il fatto che sono già molte le imprese sammarinesi che svolgono attività di import-export con il mercato emiratino, in segmenti quali quello nutraceutico, della cosmesi, dei macchinari, mobili e diversi altri. Particolare attenzione è riservata dal mondo emiratino anche al Registro aeronautico di San Marino. Come precisato nell’accordo, gli sforzi si concentreranno sulla promozione di attività che possano favorire l'innovazione, gli investimenti, il turismo e l'agricoltura. S.E. Hamad Buamim, Presidente e CEO delle Camere di Dubai, ha descritto l'accordo come un importante sviluppo che rafforzerà i legami commerciali di Dubai con la penisola italica e aiuterà le aziende di San Marino ad esplorare il mercato di Dubai. Ha aggiunto che la Camera di Commercio di Dubai lavorerà a stretto contatto con l'Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio della Repubblica di San Marino per identificare opportunità commerciali bilaterali e creare nuovi canali di crescita per i rispettivi membri.

Agreement between the Economic Development Agency - Chamber of Commerce and the Dubai Chamber of Commerce signed yesterday in Dubai.

Among the appointments on the agenda of the mission of EDA-CC, accompanying the Minister of Industry and Handicraft, Fabio Righi, particularly significant was the one with the Dubai Chamber of Commerce, during which a collaboration agreement was signed. The Memorandum, which stems from the desire to promote trade, economic and investment relations between the respective business and professional communities, is a first step towards creating new opportunities for both parties. It is an important reference framework, underlines Minister Fabio Righi, which will facilitate our companies to access or strengthen their presence in the Emirates market, a fundamental market, which today represents a large part of world business. This is a further step forward in the work already underway to build structured and secure paths, so that San Marino entrepreneurs can have new and important opportunities for growth. Recalling the importance of the Double Taxation Agreement between the two Countries, which came into force in 2020, the Director General of the Economic Development Agency - Chamber of Commerce, Denis Cecchetti, highlighted the fact that there are already many San Marino companies that carry out import-export activities with the Emirates market, in segments such as nutraceuticals, cosmetics, machinery, furniture and many others. Particular attention is also paid by the Emirati world to the San Marino Aircraft Register. As specified in the agreement, efforts will focus on promoting activities that can foster innovation, investment, tourism and agriculture. H.E. Hamad Buamim, President and CEO of Dubai Chambers described the agreement as an important development that would strengthen Dubai’s trade ties with Italic peninsula and assist companies in San Marino to explore the Dubai market. He added that Dubai Chamber of Commerce would work closely with the Economic Development Agency - Chamber of Commerce of the Republic of San Marino to identify bilateral business opportunities and create new channels of growth for their respective members.