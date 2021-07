Sottoscritto l’accordo con Colombini Group come Sponsor del Padiglione di San Marino a Expo Dubai 2020

E’ avvenuto ieri l’incontro tra il Commissario Generale di San Marino per l’Expo Mauro Maiani e Emanuel Colombini, Presidente dell’omonimo Gruppo, per la firma dell’accordo di sponsorizzazione del Padiglione di San Marino a Expo 2020 Dubai. Il supporto del Gruppo Colombini nei confronti del Padiglione San Marino ad Expo 2020 Dubai si concretizzerà con la fornitura di tutto l’allestimento a marchio Febal Casa per la VIP Lounge, lo spazio di oltre 50 mq ubicato nel piano superiore del Padiglione San Marino, sede privilegiata di eventi informativi, incontri con delegazioni e occasioni di networking. Il Commissario Generale per l’Expo Mauro Maiani ha espresso tutto il suo consenso per l’operazione dichiarando: “Il Gruppo Colombini ha sempre seguito San Marino nella sua partecipazione alle Esposizioni Universali e con grande soddisfazione anche quest’anno possiamo ufficialmente considerarlo on board nella missione per Expo 2020 Dubai, ormai alle porte. L’Expo di Dubai sarà un evento di grande rilievo nel contesto delle relazioni istituzionali, tecnologiche, universitarie e imprenditoriali che porterà al centro dell’attenzione mondiale la cosiddetta area MENASA. Occasioni di business e networking non mancheranno e saranno un’opportunità unica che sfrutteremo al meglio nella nostra area vip lounge in cui presenteremo le eccellenze del settore imprenditoriale del nostro sistema paese, attraverso le sue punte di diamante come il Gruppo Colombini.” Emanuel Colombini, Presidente del Gruppo Colombini ha aggiunto: “L’Expo di Dubai sarà un grande evento per San Marino e un’opportunità per il nostro Gruppo che ancora una volta è molto orgoglioso di rappresentare il proprio paese in un mercato internazionale come quello degli Emirati Arabi attraverso il marchio Febal Casa. Ringrazio il Commissario e tutto il suo REPUBBLICA DI SAN MARINO c/o Palazzo del Turismo - Contrada Omagnano, 20 - 47890 Repubblica di San Marino A-1 T +378 (0549) 882408 - infoexpo2020@gov.sm COMMISSARIATO GENERALE DEL GOVERNO PER L’ESPOSIZIONE UNIVERSALE 2020 DUBAI staff per l’accoglienza e per la collaborazione, augurando a San Marino un ottimo business”. Colombini Group, fondato nel 1965 dall’omonima famiglia nella Repubblica di San Marino, è oggi leader in Italia nel settore dell’arredamento con i propri marchi Rossana, Febal Casa, Colombini Casa, Offic’è e Colombini Group Contract, struttura specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni chiavi in mano in ambito residenziale, hôtellerie e commerciale. Il Gruppo vanta una superficie produttiva di circa 250 mila metri quadri, oltre 1.000 collaboratori ed una rete distributiva di oltre 6.000 punti vendita, di cui 170 negozi monomarca in vari paesi mondo.

