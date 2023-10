Sottoscritto l’Accordo Quadro sulla Costituzione del primo tavolo Anti-Inflazione tra Governo, Associazioni dei Consumatori, OSLA e USC

E’ stato sottoscritto questo pomeriggio in conferenza stampa - alla presenza dei Segretari di Stato per le Finanze Marco Gatti e per l’Industria Fabio Righi e dei rappresentanti di Associazioni dei Consumatori, di OSLA e USC e della Grande Distribuzione Organizzata - l’Accordo Quadro sulla ‘Costituzione di un tavolo anti-inflazione’ tra la Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio e la Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, ASDICO, Associazione Sportello Consumatori CSDL e UCS, Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori (OSLA) e Unione Sammarinese Commercio e Turismo (USC). L’accordo prevede l’istituzione di un tavolo presso la Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio nel quale, in ragione delle tematiche analizzate, potranno essere coinvolte le altre Segreterie di Stato, per affrontare i problemi specifici derivanti dall’eccessivo aumento dell’inflazione e portare avanti una politica comune e sinergica per contenerla, mettendo in campo iniziative mirate, per incentivare i consumi sul territorio, per dare un concreto impulso all’economia sammarinese anche tramite l’ampliamento dell’1% - a carico dello Stato, per un totale del 3% - della scontistica applicata sulla SMaC Card per il comparto alimentare dal 1 novembre 2023 al 31 gennaio 2024. A margine della firma, è stata presentata alla stampa la Campagna Anti-Inflazione, un’iniziativa del Governo, della Grande Distribuzione Organizzata (GDO), delle Associazioni dei Consumatori e di OSLA e USC, che - assieme all’Accordo - favorisce il contenimento dei prezzi e tutela il potere di acquisto dei consumatori, specialmente delle famiglie in maggiori difficoltà, al fine di contrastare il caro spesa. Gli esercizi che aderiscono all’iniziativa, riconoscibili tramite l’esposizione di una locandina con un logo nei colori bianco e azzurro della bandiera sammarinese, si impegnano a offrire una selezione di articoli a prezzi contenuti - con particolare attenzione ai prodotti di uso quotidiano appartenenti al ‘carrello della spesa’ - e a non aumentare il prezzo di tale selezione durante il bimestre 1 novembre – 31 dicembre 2023. Marco Gatti: ‘Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto. C’è la volontà, comune a tutti gli attori coinvolti nell’iniziativa, di aiutare i nostri cittadini in un periodo storico come questo in cui la crescita dell’inflazione incide pesantemente sul bilancio delle famiglie. Abbiamo raggiunto un accordo in cui, anche noi, come Stato abbiamo fatto la nostra parte. C’è l’impegno a proseguire in questo lavoro comune, la start-up avviata oggi si andrà a rafforzare nei mesi a venire nel contesto condiviso del tavolo che si impegna a riunirsi una volta al mese’. Fabio Righi: ‘Il risultato di oggi è solo il punto di partenza. Siamo convinti che un Paese piccolo come il nostro debba dare risposte di sistema e continuative. L’accordo sottoscritto è l’esempio concreto di come nel piccolo si riesca velocemente a strutturare confronti di questa natura’.

Cs SdS Finanze e SdS Industria