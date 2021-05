Sottoscritto tra Agenzia per lo Sviluppo Economico e American Chamber of Commerce in Italy il protocollo d’intesa commerciale San Marino-USA

E’ stato sottoscritto questa mattina presso la Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio il memorandum d’intesa tra Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio e American Chamber of Commerce in Italy alla presenza del Segretario di Stato per l’Industria Fabio Righi, del Presidente di Agenzia Emanuel Colombini e del Direttore Generale Denis Cecchetti, di Simone Crolla, Managing Director di AmCham Italy, della Console Generale degli Stati Uniti d’America a Firenze Ragini Gupta e del Consigliere per gli affari commerciali presso l’Ambasciata Americana a Roma Isabella Cascarano. Il protocollo pone le basi per potenziare la collaborazione tra le due realtà volta a condividere esperienze, conoscenze e informazioni attraverso l’organizzazione e la promozione di attività a favore dei propri associati quali: - l’organizzazione congiunta di workshop settoriali finalizzati a fornire informazioni specifiche e/o studi e analisi di settore volti a favorire la realizzazione di progetti di espansione imprenditoriale e opportunità di investimento nel territorio sammarinese e/o statunitense nonché di seminari, laddove possibile a cadenza annuale, di condivisione della visione strategica sulle rispettive economie e tendenze internazionali; - la concessione reciproca del patrocinio gratuito a eventi e iniziative ritenute affini ai propri scopi e concordate di volta in volta; - la riduzione delle quote associative per le aziende sammarinesi che intendano associarsi ad American Chamber of Commerce in Italy e allo stesso modo per quelle statunitensi che intendano associarsi ad Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio. Fabio Righi: ‘Ho tenuto in modo particolare che la sottoscrizione di questo memorandum avvenisse nella sede istituzionale della mia Segreteria. Sono onorato e contento di poter formalizzare e avviare questo percorso in modo strutturato. Non solo quindi un accordo di amicizia, ma una collaborazione strategica e operativa, importante per dare nuovo impulso e slancio alle relazioni economiche tra i due paesi.’ Emanuel Colombini: ‘L’importanza e l'attrattiva del mercato statunitense nel panorama mondiale sono indiscusse, così come le opportunità che lo stesso offre per tutti coloro che intendono esplorare un nuovo percorso di internazionalizzazione o potenziare la propria presenza in un contesto già noto. Indiscussa è anche la nostra volontà di promuovere le opportunità del sistema sammarinese per gli investitori esteri. E’ con queste premesse che si è giunti alla firma odierna del Protocollo d’Intesa e l’Agenzia si farà parte attiva per definire quanto prima proposte concrete di collaborazione di interesse per le nostre rispettive realtà.’ Denis Cecchetti: ‘La firma del Protocollo d’Intesa fra AmCham e Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio di San Marino segna l’avvio di una nuova fase nelle relazioni economiche fra San Marino e gli Stati Uniti, di potenziamento delle collaborazioni fra le imprese dei due Paesi e l’opportunità concreta per sviluppare progetti congiunti nei rispettivi ambiti d’eccellenza. Questo momento rappresenta una grande opportunità per affrontare in maniera ancora più dinamica lo scenario post-pandemico internazionale.’ Simone Crolla: ‘Una firma importante quella di oggi, che va a rinsaldare il solido vincolo di amicizia tra la Repubblica e gli USA, un legame storico che risale addirittura ad Abramo Lincoln. Il più ricordato tra i presidenti americani era infatti cittadino onorario di San Marino. Un'amicizia dimostrata concretamente in tante occasioni, per citarne solo una: l'acquedotto di San Marino, inaugurato nel 1962, fu interamente finanziato dall'amministrazione USA. Con questo accordo, oltre all'auspicio di un'ulteriore crescita dei rapporti fra i due Paesi attraverso AmCham Italy, confermiamo l'intenzione reciproca di ricercare nuove opportunità sull'asse transatlantico, per favorire non solo un rapido superamento dell'attuale situazione di crisi globale, ma anche l'incremento delle relazioni politiche, economiche e culturali tra San Marino e gli Stati Uniti d'America.’ Ragini Gupta: ‘Proprio la scorsa settimana ha segnato il 160° anniversario della lettera che il presidente Abraham Lincoln scrisse ai Capitani Reggenti, accettando la cittadinanza onoraria conferitagli il 7 maggio 1861. Gli Stati Uniti sono a fianco della Repubblica di San Marino oggi come tante volte in passato. La firma del Protocollo d’Intesa tra l’AmCham e la Camera di Commercio di San Marino rappresenta un'altra pietra miliare nello storico rapporto tra Stati Uniti e San Marino.’ Isabella Cascarano: ‘Lo U.S. Commercial Service è estremamente soddisfatto dell'evento odierno. Il Protocollo d’Intesa tra l’AmCham e la Camera di Commercio di San Marino servirà a rafforzare ulteriormente i legami commerciali San Marino-USA, ampliando le possibilità di networking e partnership, creando maggiori opportunità.’

