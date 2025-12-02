Sottoscritto un protocollo d’intesa fra San Marino Innovation S.p.A. e ULPA

In data 27 novembre 2025, il Dirigente dell’Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive (ULPA), Avv. Maurizio Neri e il Presidente di San Marino Innovation, Dott. Gian Angelo Geminiani, hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa segnando così un passo avanti nella collaborazione strategica per l’innovazione e lo sviluppo delle competenze digitali nella Pubblica Amministrazione. L’accordo nasce da un confronto tra ULPA e San Marino Innovation, un dialogo facilitato dalla Segreteria di Stato per il Lavoro che ha svolto un ruolo centrale nell’avvicinare le due realtà e nel definire un’intesa condivisa. San Marino Innovation, società totalmente partecipata dallo Stato con la mission di promuovere l’innovazione e lo sviluppo di competenze digitali nel Paese, è stata coinvolta per supportare l’Ufficio PA nell’avvio di un percorso strutturato di digitalizzazione. L’obiettivo primario del protocollo d’intesa è lo sviluppo di progetti di formazione e di trasferimento tecnologico, volti a digitalizzare i processi di erogazione dei servizi pubblici e a implementare strumenti software a supporto del personale dell’Ufficio del Lavoro. Il Memorandum istituisce un canale permanente di collaborazione e scambio informativo tra le due parti, sottolineando come la trasformazione digitale richieda competenze aggiornate e strategie integrate. La sinergia tra innovazione e politiche del lavoro rappresenta quindi un elemento strategico per il futuro della Pubblica Amministrazione sammarinese.

