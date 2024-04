Sottoscrizione della lista di Alleanza Riformista: "Risposta entusiasta dei sostenitori"

Una bellissima serata con più di trecento persone che hanno partecipato al nostro evento per la sottoscrizione della lista di Alleanza Riformista in vista delle prossime elezioni politiche del 9 giugno. L'entusiasmo e l'ampia partecipazione, ben oltre ogni previsione, testimoniano con forza la vitalità e la coesione del nostro progetto in questo momento cruciale del nostro percorso politico. Questa risposta entusiasta da parte di così tanti sostenitori ci fornisce una significativa iniezione di fiducia e rappresenta un potente stimolo per intensificare ancor più i nostri sforzi per il benessere e il progresso del nostro Paese. La nostra lista è composta da oltre trenta candidati che rappresentano tutte le fasce della società, inclusi numerosi nuovi volti. Molti candidati hanno abbracciato sin dall'inizio il progetto di Alleanza Riformista, mentre altri sono giunti successivamente con ulteriore impegno e passione. Tutti sono pronti a sostenere e promuovere gli interessi dei cittadini sammarinesi all'interno della coalizione 'Democrazia e Libertà', promuovendo un dialogo aperto e onesto e operando in modo trasparente e inclusivo, al fine di garantire che ogni cittadino di San Marino sia informato e coinvolto attivamente nelle nostre proposte e nei nostri progetti. Il nostro obiettivo principale è lavorare incessantemente per il benessere del nostro paese, valorizzando i successi già raggiunti e proponendo nuove soluzioni per affrontare le sfide attuali e future. Siamo orgogliosi di poter contribuire significativamente al futuro di San Marino e continuiamo a lavorare per costruire una comunità più forte e unita. Esprimiamo il nostro più profondo sentimento di gratitudine a tutte le persone che hanno partecipato al nostro evento ieri sera, con un grazie speciale a coloro che ci supportano quotidianamente e che sono al nostro fianco in questo entusiasmante percorso. La fiducia e l'incoraggiamento non sono solo importanti, ma sono soprattutto la vera motivazione che ci spinge a proseguire con ancor più impegno e dedizione.

c.s. Alleanza Riformista

