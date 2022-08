Sp Cailungo spegne 48 candeline

sp Cailungo spegne le sue prime 48 candeline con l'apertura della Festa di San Rocco e Festa di Cailungo già da giovedì 11 agosto. Apertura liturgica con Processione e Santa Messa in piazza, come da tradizione nel ricordo di San Rocco a cui seguono anche i 4 giorni di festa folkloristica.

Un ricchissimo venerdì 12 agosto con la straordinaria partecipazione di tantissimi bambini al Mercatino del giocattolo ed altrettanti a provare e chiedere informazioni sulla prossima stagione della scuola calcio sp Cailungo (29-30-31 agosto Open Day). Straordinari talenti che hanno partecipato al Cailungo Jr. Show Talent dove il trio "black Tigher" si è aggiudicato la prima piazza d'onore sbaragliando il resto dei partecipanti dimostratisi veramente molto molto bravi.

Da questa sera Sabato 12 agosto in scena anche la "Sagra della Tagliatella", di quelle vere e fatte come tradizione comanda che insieme alla fornitissima cucina anche senza Glutine, il Bar e Cocltail Corner, la Meravigliosa Pesca con ricchi premi, la Ruota della Fortuna, la gustosissima "Casetta dei Dolci" che potranno soddisfare ogni tipologia di palato in compagnia di Sabatino Dj dalle ore 18:30 e proseguire la serata con l'Orchestra Mirco Gramellini, dove ballare sino a notte.

Il programma si ripete nella giornata successiva domenica 14 agosto, con la solenne messa in piazza alle ore 9:00 e dal pomeriggio una nuova serata in compagnia dell'orchestra Luca Bergamini, senza dimenticare il proseguo della sagra della Tagliatella. Un particolare ringraziamento a tutti gli sponsor, a tutti i nostri preziosi collaboratori ed un grazie a tutti coloro che partecipano.

Vi Aspettiamo Sabato e Domenica, piazza di Cailungo Via Cà dei Lunghi San Marino.



