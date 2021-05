sp Cailungo - Tris di Eventi sabato 22 maggio, Hakuna Matata, Open Day Scuola Calcio e Accademia Femminile

Finalmente si potrà guardare al futuro, sp Cailungo cala il suo primo tris di Eventi, Hakuna Matata, Open Day Scuola Calcio e Accademia Femminile. Sabato 22 maggio presso il centro sportivo Maracanà a Cailungo, tre iniziative-evento della sp Cailungo a cui non mancare, la sola visita al centro sportivo rinnovato, piccolo Maracanà, ne vale l'uscita, Open day e iscrizioni, Hakuna Matata, centro estivo estate 2021, un'estate senza pensieri, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle 18:00 Open Day scuola Calcio sp Cailungo, giornata di prova libera per tutti i bambini/e nati dal 2013 al 2016 dalle ore 15:00 (e per tutti quelli mai iscritti dal 2010 al 2016) Open Day Accademia Femminile per tutte le Bambine nate dal 2012 al 2016, dalle ore 15:00, (e per tutt e quelle mai iscritte dal 2009 al 2016) proiettati verso una nuova prossima stagione tinta di rosa sp Cailungo, la prima squadra feminile di Club. Sarete tutti ospiti ben graditi Addetto Stampa Livio Ceci & Andrea Costa.

