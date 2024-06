Space-economy: l’intesa firmata a maggio dal Segretario di Stato Fabio Righi con l’Emilia Romagna sull’economia dell’aerospazio è stata approvata dall’Assemblea legislativa regionale

L’Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna ha approvato ieri l’accordo quadro in materia di aerospazio tra Repubblica di San Marino e Regione Emilia-Romagna, firmato dal Segretario di Stato Fabio Righi a Bologna il 27 maggio scorso con l’Assessore regionale allo Sviluppo economico Vincenzo Colla. Rafforzare la collaborazione e facilitare lo sviluppo del settore aerospaziale, con particolare riferimento alla space economy e al sistema delle imprese e della ricerca dell’Emilia-Romagna e della Repubblica di San Marino. Agevolare networking tra imprese per promuovere economie di scala e sinergie utili a favorire un ecosistema forte e sviluppato. Questo con forme di coordinamento tra i programmi di sviluppo economico pluriennali di entrambi i territori. Per definire le singole attività e il coordinamento è prevista la costituzione di un apposito Tavolo di lavoro permanente, che ora, alla luce dell’approvazione dell’Assemblea potrà essere convocato. La notizia è stata commentata positivamente sui media dai politici regionali di tutti gli schieramenti, segno di apprezzamento per un accordo che può rivelarsi volano prestigioso per l’economia del Paese e per l’attività degli imprenditori sammarinesi.

cs SdS Industria

