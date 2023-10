Spazio: apre domani l’evento internazionale “San Marino Aerospace 2023”

“Rappresentare l’Italia e portare il Sistema Paese a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, come punta di lancia di un progetto che include Difesa, istituzioni nazionali, centri di ricerca e industria, è il coronamento di un percorso professionale e personale”. E’ quanto ha dichiarato il colonnello dell’Aeronautica Militare Walter Villadei, che si prepara a volare in orbita nel 2024 come membro dell’equipaggio della missione Axiom Space Ax-3. Giovedì 26 ottobre, Villadei incontrerà alcune centinaia di studenti nell’ambito di “San Marino Aerospace 2023”, l’evento internazionale dedicato al settore dell’aerospazio e della space economy che aprirà domani sul Monte Titano. “Dietro questo mio traguardo c’è il lavoro di decine di professionisti, dai ruoli diversi e dalle significative esperienze, che hanno operato con abnegazione, e di cui nel prossimo futuro si sentirà sempre più il bisogno”, ha sottolineato Villadei. “Non solo astronauti, ma ingegneri, tecnici, medici e ricercatori, per lavorare alle future missioni umane in orbita terreste, sulla Luna e in futuro anche su Marte”.

“San Marino Aerospace” sarà inaugurato domani presso la Multieventi Sport Domus di San Marino, alla presenza dei Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, e dei ministri sammarinesi all’Economia Fabio Righi e agli Esteri Luca Beccari. Interverranno anche diverse autorità italiane, tra cui il viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, e il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago. A questo appuntamento, parteciperanno un centinaio tra agenzie spaziali, aziende, startup e associazioni provenienti da San Marino, Italia, Europa, Stati Uniti e Arabia Saudita. Il programma della prima giornata prevede due importanti conferenze sul tema “Le sfide della Space Economy: azioni per un futuro condiviso” e “Prospettive e opportunità della collaborazione transatlantica nel comparto aerospace”.

Nel pomeriggio, sono previste altre due conferenze sulla collaborazione tra regioni e cluster tecnologici e sulle esigenze di cybersicurezza nel settore aerospaziale, oltre a due meeting sulle opportunità di business e di turismo a San Marino. Nella giornata di giovedì 26, dopo l’incontro dell’astronauta Walter Villadei con gli studenti, si svolgerà un “Career Match”, organizzato da San Marino Innovation in collaborazione con l’European Space Agency (ESA). Seguirà una conferenza su “Novità dallo spazio”, che rappresenterà il momento principale per le aziende aerospaziali presenti all’evento, e altri incontri su sostenibilità e intelligenza artificiale e su innovativi materiali polimerici per il settore aerospaziale. “San Marino Aerospace” è promosso dal Congresso di Stato della Repubblica di San Marino, che ne ha affidata l’organizzazione alla società sanmarinese TAIT, con il patrocinio dell’American Chamber of Commerce in Italy. Tra gli enti che parteciperanno figurano: European Space Agency (ESA), Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Saudi Space Agency (SSA), Federazione Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (AIAD), Associazione delle Imprese per le Attività Spaziali (AIPAS), Lombardia Aerospace Cluster, Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania (DAC) e Aeroclub di San Marino.

Presenti con uno stand anche la Regione Emilia Romagna e la Regione Marche. Numerose le aziende italiane che parteciperanno, tra cui Avio, Avio Aero, Thales Alenia Space, Argotec, OHB Italia, Curti Aerospace, NPC Spacemind, U-Avitalia, Dallara e Spacewear. Prevista anche la partecipazione della francese Thales e di colossi americani del calibro di Boeing, Lockheed Martin, Collins, Magroup USA e Axiom Space. Sponsor dell’evento sono la Camera di Commercio della Repubblica di San Marino e l’Agenzia per lo Sviluppo Economico, Banca di San Marino, Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, San Marino Welcome, TIM San Marino, Giochi del Titano, Aelia Flight Services, Allflex, Gpi Cyberdefence e International Space Economy Research Center (IREC). Media partner è San Marino RTV. Ulteriori informazioni su www.sanmarinoaerospace.sm.