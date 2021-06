Spazio Italia Associazione: “Lavoro e investimenti: prospettive di rilancio per il settore turistico”

Si è tenuta mercoledì 11 giugno 2021, ore 16:30 a Rimini, Hotel Savoia, la conferenza dell’associazione Spazio Italia di chiusura del ciclo di tre conferenze tenute a Cattolica, Cesenatico e Rimini, sul tema “Lavoro e investimenti: prospettive di rilancio per il settore turistico”. In particolare, il confronto ha avuto ad oggetto le difficoltà della realtà costiera di Rimini e l’opportunità di riportare il settore turistico ai “fasti dei decenni passati”. Anche da questa conferenza sono emersi bisogni analoghi a quelli evidenziati nelle realtà di Cattolica e Cesenatico. Nel dettaglio, vi è l’urgenza di un sostegno nei confronti dell’imprenditoria locale che vada oltre la logica del sussidio e che sia invece finalizzato ad uno snellimento burocratico che immobilizza qualsiasi iniziativa, unito ad una modifica della pressione fiscale, finalizzata al rilancio post-pandemia. Non va trascurato il ruolo delle nuove tecnologie, per implementare un modello turistico nuovo, più aderente alle richieste del mercato. La proposta sostenuta con forza da Spazio Italia, consiste nel considerare la riviera romagnola come unica ed unitaria, uscendo fuori da visioni comunali o provinciali, creando quella indispensabile sinergia fra entroterra e costa che è la chiave per un turismo fruibile per 12 mesi all’anno. Per la città di Rimini, la presenza di una efficiente struttura aeroportuale risulta vitale anche nell’ottica di un turismo di provenienza nazionale ed internazionale nonché per un turismo di natura congressuale e fieristica che potrebbe risultare decisivo per i mesi non estivi. La necessità di dare risposte alle criticità evidenziate, risulta ancora più impellente nella prospettiva di attirare investimenti da operatori del settore che intendono valorizzare le indubbie potenzialità della riviera romagnola con progetti innovativi. A tal fine, si richiama l’attenzione sulla esigenza di organizzare eventi che fungano da volano per le attività economiche, con un riferimento all’artigianato e alla cultura locale. Da ultimo, il ruolo del sistema bancario, affiancato dagli enti locali, è decisivo affinché le proposte ideate vengano valutate in un’ottica di ampio respiro e possano tradursi in concreto.

Cs Spazio Italia

