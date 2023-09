Spazio: le grandi aziende americane al "San Marino Aerospace". Esperti e imprese da tutto il mondo il 25 e 26 ottobre sul Titano

Alcune tra le maggiori aziende aerospaziali statunitensi parteciperanno a “San Marino Aerospace”, il primo evento internazionale dedicato al settore dell’aerospazio e della space economy ospitato sul Monte Titano. Questo evento – che si svolgerà nei giorni 25 e 26 ottobre prossimi presso la Multieventi Sport Domus – è promosso dal Congresso di Stato della Repubblica di San Marino, che ne ha affidato l’organizzazione alla società sanmarinese TAIT, e vede un’importante partnership con l’American Chamber of Commerce in Italy (AmCham Italy). Al momento, è prevista la partecipazione di colossi americani del calibro di Boeing, Lockheed Martin, Collins, Magroup USA e Axiom, mentre sono in corso trattative con SpaceX e altre aziende aerospaziali. “Un ruolo strategico nella presenza a ‘San Marino Aerospace’ di queste importanti imprese statunitensi l’ha giocato la AmCham Italy, presente nella Repubblica di San Marino con il rappresentante locale John Mazza”, conferma Fabio Righi, segretario di stato sanmarinese per Industria, Artigianato e Commercio, Ricerca Tecnologica, Semplificazione Normativa. “Da subito questa organizzazione si è infatti unita al Congresso di Stato e a TAIT per convogliare nella più antica Repubblica del mondo alcune tra le più importanti aziende americane del settore aerospaziale”. Nel corso della manifestazione, la AmCham Italy ha anche organizzato un meeting sul tema “La collaborazione transatlantica nella filiera dell’aerospazio e dell’aviazione”, che si svolgerà mercoledì 25 ottobre alle ore 12:15. L’evento internazionale “San Marino Aerospace” offrirà un’occasione di incontro e di confronto tra istituzioni, laboratori, aziende e startup sulle prospettive dell’innovazione, della ricerca e della tecnologia aerospaziale. Per due giorni, la Repubblica di San Marino ospiterà dunque convegni, panel, incontri b2b, dimostrazioni, laboratori e approfondimenti, con la partecipazione dei massimi esperti italiani ed esteri nel settore dell’aviazione e dell’aerospazio. Prevista anche un’ampia area espositiva, con la presenza prevista di numerosi espositori provenienti da San Marino, Italia, Europa, Stati Uniti ed altri Paesi del mondo. Tra gli enti e le aziende specializzate che hanno già confermato la partecipazione figurano l’European Space Agency (ESA), la Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (AIAD), Leonardo, Thales, Avio Aero, Argotec, OHB Italia e Dallara. Sponsor dell’evento sono la Camera di Commercio della Repubblica di San Marino e l’Agenzia per lo Sviluppo Economico, Banca di San Marino, Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, San Marino Welcome, TIM San Marino, Giochi del Titano, Allflex. Ulteriori informazioni: www.sanmarinoaerospace.sm.

C.s. San Marino Aerospace