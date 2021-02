Speciale Festival internazionale della magia in line

Una nuova serie di dirette streaming avranno inizio sulla piattaforma Facebook e You Tube del Festival internazionale della magia di San Marino dedicate agli artisti in programma nella prossima edizione della storica manifestazione la cui data di messa in scena sarà decisa a breve in base all'andamento pandemico. La prima puntata sarà diffusa sabato 13 febbraio alle ore 15,00 e....udite udite, sarà ospite il celeberrimo Francesco Scimemi proprio colui che sarà il conduttore ufficiale ! Francesco originario di Palermo attualmente residente a Roma è un noto volto televisivo che ha avuto il boom di notorietà a metà anni novanta ma ancora molto presente sul piccolo schermo in qualità di ospite in varie trasmissioni. Un'immagine diversa del mago tradizionale quella che porta in scena poiché interpreta un personaggio originalissimo e " pazzo scatenato" che unisce la sua travolgente e spassosa pazzia a prodigi inspiegabili . Durante la trasmissione ripercorreremo assieme la sua carriera con aneddoti, foto e filmati partendo dagli esordi fino alle sue performance con Pippo Baudo con il quale ha collaborato tantissimo. Insomma una puntata da non perdere con un mix di storie, curiosità e magiche pazzie in compagnia di colui che viene considerato il mago più pazzo d'Italia. A proposito di pazzia, lo staff del festival declina ogni responsabilità su ciò che potrebbe accadere durante la puntata !!!