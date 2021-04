Speciale magica Gilly su RTV San Marino

Giovedì 22 aprile alle ore 20,50 sulla televisione di stato della Repubblica di San Marino andrà in onda uno speciale dedicato alla giovane illusionista Magica Gilly. La trasmissione intitolata "Passioni" è curata e diretta da Giovanna Gobbi con le riprese di Loretta Masini. Magica Gilly ci racconterà come è nata questa sua passione per la magia e ci racconterà le tappe principali della sua carriera, dagli esordi locali ai grandi palcoscenici internazionali. Ci parlerà anche del suo libro magico ( nel quale spiega 50 giochi di magia) che è da poco uscito e sta riscuotendo un notevole successo. Ricordiamo che RTV San Marino si trova sia sul satellite : ch 520 Sky ch 93 Tivusat o sul digitale terrestre ch 73 RTV ch 573 RTV HD.







L'addetto stampa William Fulvi