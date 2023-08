Speciali visite guidate alla mostra Andy Warhol Serial Identity

A partire da sabato 19 agosto fino al 7 ottobre si terranno tutti i sabati dalle 15.30 alle 16.30 esclusive visite guidate alla mostra ANDY WHAROL.SERIAL IDENTITY a cura delle guide turistiche e culturali sammarinesi in collaborazione con Galleria Nazionale di San Marino. Si inizierà alle ore 15.20 da Palazzo SUMS, per poi proseguire alla Galleria Cassa di Risparmio ed infine alla Galleria Nazionale San Marino. Un percorso di un’ora circa che illustrerà in maniera semplice e coinvolgente, le sessanta opere di Andy Warhol nell'esposizione che comprende le due sedi. Un viaggio affascinante alla scoperta di un artista dalla cifra stilistica inconfondibile e unica, il cui percorso ha spaziato passando per la pittura, la scultura, la serigrafia, la fotografia, il cinema, la tv, la moda e la musica. Padre “Profeta” della Pop Art, Warhol ha rivoluzionato il modo di “guardare” gli oggetti e le persone trasformando simboli della produzione commerciale in arte e con la tecnica serigrafica riproducendoli infinitamente.

“Nel futuro ognuno sarà famoso per 15 minuti” – Andy Warhol

Per iscrizioni rivolgersi a Sara Forcellini (3357334851), Selena Simoncini (334 7597072), Chiara Macina (3357341511). II costo della visita guidata è di € 7, ai quali dovrà essere aggiunto il prezzo dello speciale biglietto d’ingresso ridotto di €10 alla mostra ANDY WARHOL. SERIAL IDENTITY, valido per entrambe le sedi (Palazzo SUMS, Galleria Nazionale)

