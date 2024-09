Spettacolo e magia sotto le stelle: Copertina 2024 chiude un'estate indimenticabile a San Marino

Spettacolo e magia sotto le stelle: Copertina 2024 chiude un'estate indimenticabile a San Marino.

San Marino ha brillato per tutta l'estate con Copertina 2024! Nove serate indimenticabili, ricche di musica, spettacoli e sorrisi, hanno animato il cuore della Repubblica. Organizzata da San Marino Welcome, la rassegna ha saputo conquistare il pubblico di tutte le età, trasformando il Titano nel palcoscenico perfetto per un'estate all'insegna del divertimento.

Con la conclusione di "Copertina 2024", la Repubblica di San Marino ha vissuto un’estate magica, arricchita da spettacoli, musica e intrattenimento. La rassegna, curata da San Marino Welcome, ha saputo accogliere un pubblico eterogeneo e portare vitalità nel cuore della Repubblica. Distribuita tra luglio, agosto e settembre, la manifestazione è diventata un punto di riferimento per cittadini e turisti, confermandosi uno degli eventi più attesi dell'estate sammarinese. Il programma, variegato e ricco di esibizioni artistiche, concerti live e spettacoli originali, ha coinvolto spettatori di tutte le età, regalando serate di grande successo. Ellie Manzaroli, madrina del festival, ha accompagnato il pubblico in un viaggio di emozioni, contribuendo a creare un’atmosfera coinvolgente. La conduzione e regia dei Bromance, insieme alla partecipazione di artisti di talento, hanno reso "Copertina 2024" un evento memorabile, impreziosito dal supporto degli sponsor locali e dall'allestimento in scala del Sistema Solare, tema centrale di questa edizione: Tutta un’altra Energia! "Siamo estremamente orgogliosi del successo di quest'anno," ha dichiarato Ellie Manzaroli. "Ogni serata ha contribuito a promuovere San Marino come centro di cultura e intrattenimento, valorizzando il nostro territorio e le sue bellezze. Non vediamo l'ora di continuare questa meravigliosa tradizione con le prossime edizioni." San Marino Welcome desidera ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile "Copertina 2024": gli artisti, che con il loro talento hanno reso speciali le serate, tra cui i ballerini Chiara Borsetti e la Società Sportiva Ginnastica San Marino, Special Olympics San Marino, Denis Di Pasqua con la crew Obla Squad, i Bboy, Grace on Heels, i cantanti Marika Barbieri, Paolo Beccari e Giovanni Zanotti, la Band del Cinema Prende Vita, The Strikeballs, i Tamburini della Cerna dei Lunghi Archi di San Marino, Janina Stars e Lorenzo Ercolani, in arte Tratto Zero, autori di un'opera artistica su una superficie di 20 metri. I DJ che hanno animato le serate con i loro set: Mario, To Be Honest, Anto, Janina Stars e Undermusic. Un ringraziamento speciale anche al fotografo Simone Maria Fiorani per aver immortalato i momenti più significativi del festival. Un grazie particolare va ai food truck che hanno arricchito l'esperienza gastronomica con le loro specialità: La Casa del Dolce, Loverie, Time Off, 02, Il Veliero, Ingrediente Segreto, Manicaretto e Locanda di Fratac. Essenziale è stato il sostegno degli sponsor e partner, tra cui: EnerGreen, Green Money, Cool Things, Audi Reggini, Banca di San Marino, Fior di Verbena, Pitro, Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, Titan Sound & Light, San Marino Academy, Società Sportiva Murata Futsal, Ercolani Trasporti, Pancotti Assicurazioni, Wonderbay, Everglow Videographer, EstetikAle, Gruppo F.lli Benedettini, Mondo Immagine Travel, AC&D Solutions, e naturalmente San Marino Welcome per l'organizzazione e promozione dell'evento. Un'importante novità di quest'anno è stata la web-app Cashless, sviluppata dal team di AC&D Solutions per Copertina. Questa tecnologia ha trasformato il modo di ordinare e pagare cibo e bevande durante l’evento. Progettata per ridurre le code e facilitare i pagamenti, Cashless ha consentito agli ospiti di godersi l’evento senza stress, rendendo l'esperienza ancora più fluida e piacevole. Un ringraziamento speciale alla Segreteria di Stato per il Turismo, all’Ufficio del Turismo e a San Marino RTV per il prezioso supporto mediatico, che ha dato grande visibilità alla rassegna. Con la chiusura di "Copertina 2024", si conclude una stagione estiva ricca di emozioni, ma l'appuntamento è già fissato per la prossima edizione. San Marino continuerà a essere il palcoscenico ideale per nuove esperienze e spettacoli, regalando al pubblico altre serate indimenticabili di intrattenimento e cultura.

cs San Marino Welcome Gaetano Lacitignola

